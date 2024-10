Arezzo, 22 ottobre 2024 – Al via da domenica 17 novembre la stagione 2024/25 del Teatro degli Antei di Pratovecchio. Otto appuntamenti fino a marzo nel cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Maria Amelia Monti, Vanessa Gravina, Enzo Decaro, Alessandro Benvenuti, Veronica Pivetti, Alessandro Riccio, Maria Cassi sono alcuni dei protagonisti di un cartellone in cui si incontrano prosa e musica, commedia e ironia.

Conferme vecchi abbonamenti fino al 26 ottobre, nuovi abbonamenti disponibili dal 28 ottobre.

Il sipario si alza domenica 17 novembre (ore 21:00 come per tutti gli spettacoli) per FALSTAFF A WINDSOR, liberamente tratto da Le allegre comari di Windsor di William Shakespeare, per la regia di Ugo Chiti, con Alessandro Benvenuti.

Martedì 26 novembre (ore 21:00) Vanessa Gravina e Giulio Corso, con la partecipazione straordinaria di Paolo Triestino, portano in scena TESTIMONE D’ACCUSA di Agatha Christie.

Venerdì 13 dicembre (ore 21:00) è il momento di Enzo Decaro, protagonista di L’AVARO IMMAGINARIO, tratto da Molière, Peppino e Luigi De Filippo.

La stagione prosegue sabato 18 gennaio (ore 21:00) con OPERA BUFFA! di e con Maria Cassi e Leonardo Brizzi.

IL MIO AMICO GIACOMO, spettacolo teatral-musicale scritto e diretto da Alessandro Riccio, prodotto da ORT- Orchestra Regionale Toscana è di scena al Teatro degli Antei lunedì 27 gennaio (ore 21:00).

Sabato 15 febbraio (ore 21:00) Maria Amelia Monti è la protagonista di STRAPPO ALLA REGOLA, scritto e diretto da Edoardo Erba.

L’inferiorità mentale della donna. Un evergreen del pensiero reazionario tra musica e parole con Veronica Pivetti arriva al Teatro degli Antei lunedì 3 marzo (ore 21:00). Uno spettacolo di Giovanna Gra, liberamente ispirato al trattato L’inferiorità mentale della donna di Paul Julius Moebius.

Chiude la stagione, mercoledì 12 marzo (ore 21:00), la commedia firmata da Vincenzo Salemme PREMIATA PASTICCERIA BELLAVISTA, con Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino, per la regia di Giuseppe Miale Di Mauro.

Numerose le iniziative di promozione: Carta dello Spettatore FTS, che offre vantaggi come il biglietto ridotto in tutti i teatri del circuito, eccetto quello in cui viene sottoscritta; Carta studente della Toscana, biglietto a 8 euro per gli studenti universitari in possesso della carta; Buon compleanno a teatro, che regala il biglietto nel giorno del compleanno; Biglietto sospeso, che consente di offrire uno spettacolo a chi vive un momento di difficoltà; FTS per l’ambiente, per condividere la cura e il rispetto per l’ambiente gli spettatori che presentano l’abbonamento mensile in corso di validità ad un mezzo di trasporto pubblico hanno diritto al biglietto ridotto.

FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO Onlus - COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA

Domenica 17 novembre, ore 21

Alessandro Benvenuti

FALSTAFF A WINDSOR

liberamente tratto da Le allegre comari di Windsor di William Shakespeare

adattamento e regia di Ugo Chiti

con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Paolo Cioni, Paolo Ciotti, Elisa Proietti

scene Sergio Mariotti

costumi Giuliana Colzi

luci Samuele Batistoni

musiche Vanni Cassori

produzione Arca Azzurra

martedì 26 novembre, ore 21

Vanessa Gravina, Giulio Corso

con la partecipazione di Paolo Triestino

TESTIMONE D’ACCUSA

di Agatha Christie

traduzione Edoardo Erba

regia Geppy Gleijeses

con Michele Demaria, Antonio Tallura, Sergio Mancinelli, Bruno Crucitti, Paola Sambo, Francesco Laruffa, Erika Puddu, Lorenzo Vanità

scene Roberto Crea

costumi Chiara Donato

artigiano della luce Luigi Ascione

musiche Matteo D’Amico

aiuto regia Norma Martelli

produzione Gitiesse Artisti Riuniti – Teatro Stabile del Veneto

venerdì 13 dicembre, ore 21

Enzo Decaro

L’AVARO IMMAGINARIO

di Enzo Decaro

con Nunzia Schiano

e con La Compagnia Luigi De Filippo (in o.a.) Luigi Bignone, Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Massimo Pagano, Fabiana Russo, Ingrid Sansone

regia Enzo Decaro

musiche Nino Rota (da Le Molière Immaginarie)

musiche di scena ispirate a villanelle e canzoni popolari del 600’ napoletano scene Luigi Ferrigno

costumi Ilaria Carannante

disegno luci Luigi Della Monica

assistente alla regia Roberto Fiorentino

produzione I due della città del sole

sabato 18 gennaio, ore 21

Maria Cassi, Leonardo Brizzi

OPERA BUFFA!

di e con Maria Cassi, Leonardo Brizzi

produzione Compagnia Maria Cassi

lunedì 27 gennaio, ore 21

Alessandro Riccio attore

Ensemble di archi e fiati dell'ORT

IL MIO AMICO GIACOMO

di e con Alessandro Riccio

musiche Giacomo Puccini

arrangiamenti Francesco Oliveto

spettacolo teatral-musicale scritto e diretto da Alessandro Riccio

produzione © Fondazione ORT

sabato 15 febbraio, ore 21

Maria Amelia Monti

STRAPPO ALLA REGOLA

scritto e diretto da Edoardo Erba

con Claudia Gusmano

musiche originali Massimiliano Gagliardi

scena Luigi Ferrigno, Sara Palmieri

costumi Grazia Materia

direttore della fotografia Tani Canevari

produzione Gli Ipocriti

lunedì 3 marzo, ore 21

Veronica Pivetti L’INFERIORITÀ MENTALE DELLA DONNA Un evergreen del pensiero reazionario tra musica e parole

di Giovanna Gra liberamente ispirato al trattato “L’inferiorità mentale della donna” di Paul Julius Moebius regia Gra&Mramor

con Anselmo Luisi colonna sonora e arrangiamenti Alessandro Nidi

costumi Nicolao Atelier Venezia luci Eva Bruno assistente regia Carlotta Rondana

produzione a.ArtistiAssociati in collaborazione con Pigra srl

mercoledì 12 marzo, ore 21

Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Gaudino

PREMIATA PASTICCERIA BELLAVISTA

di Vincenzo Salemme

regia Giuseppe Miale di Mauro

con (in o.a.) Viviana Cangiano, Cristel Checca, Dolores Gianoli, Alessandra Mantice, Stefano Miglio

scene Luigi Ferrigno

disegno luci Paco Summonte

costumi Chiara Aversano

aiuto regia Marcello Manzella

produzione Compagnia Nest / Diana Or.I.S. Centro di Produzione Teatrale

inizio spettacoli ore 21:00

campagna abbonamenti

conferme vecchi abbonamenti dal 14 al 26 ottobre

nuovi abbonamenti disponibili dal 28 ottobre