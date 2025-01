Arezzo, 11 luglio 2024 – Ai nastri di partenza la ventiduesima edizione di Kilowatt Festival, ideato e diretto da Lucia Franchi e Luca Ricci di CapoTrave/Kilowatt, in programma dal 12 al 20 luglio a Sansepolcro: il festival internazionale di teatro, danza e musica ha in cartellone ben 104 appuntamenti. Una manifestazione diffusa che interessa 15 luoghi della città e che ha il quartier generale ai Giardini di Piero della Francesca dove quest’anno è allestita l’area festival con i punti di ristoro a cura di Confcommercio, Confesercenti e Associazione Commercianti del Centro Storico, lo stage dei concerti (tutti i giorni alle 19:15, organizzati da Effetto K) e del dopofestival con i dj-sets gestiti da I Citti del Fare.

Venerdì 12 luglio

Come spesso accade a Kilowatt l’inaugurazione spetta ai Padrini del Festival scelti dalla direzione che, per questa edizione, sono l’attore, scrittore e drammaturgo Sandro Lombardi e il regista Federico Tiezzi. Veri maestri della scena nazionale ed europea, i due artisti sono tra i principali rappresentanti del teatro d'immagine, della post-avanguardia e del teatro di poesia e d'autore. Le giornate a loro dedicate sono venerdì 12 e sabato 13 luglio.

Venerdì 12, alle 17:00 all’ Auditorium di Santa Chiara, è prevista la proiezione del loro film, La Belva nella giungla, opera video sull'omonimo testo di Henry James; la proiezione è preceduta da un incontro pubblico dedicato alla loro opera (dalle 15:30 alle 17:00) che prosegue a Palazzo Alberti sabato 13 (dalle 10:00 alle 16:45).

Nella stessa giornata, appuntamento alle 18:00 a spazio. Art&People (via XX settembre 106/A) dove è in programma l’inaugurazione del festival e della mostra Vasari: Le Vite, opera video di Federico Tiezzi ispirata a Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori di Giorgio Vasari, che ripercorre le vite di 7 pittori del Medioevo e del Manierismo italiano.

Alle 22:40, presso il Chiostro di San Francesco, i padrini mettono in scena La lunga strada di sabbia - Il viaggio in Italia di Pier Paolo Pasolini, spettacolo che ripercorre il giro d'Italia lungo le coste della penisola che fu commissionato a Pasolini, nel 1959, dalla Rivista Successo: un concerto a tre voci, diretto da Federico Tiezzi, con Sandro Lombardi, il mezzosoprano Monica Bacelli e il pianista Andrea Rebaudengo.

Gli altri appuntamenti del giorno: l’incontro sul progetto Risonanze (Extra)Ordinarie (alle 18:15 in Biblioteca Comunale) che ha coinvolto studentesse e studenti dell’Istituto Giovagnoli sul tema della lettura ad alta voce come strumento di cittadinanza attiva; sarà l’occasione per ascoltare le tracce audio con le letture di Andrea Bianchi, Martina Camagni, Pietro Maddaluna, Zoe Moncarli, Zuleiha Nesim, Miriam Parente, Viola Rossi, Floris Varga. Dalle 18:00 alle 20:00, l’Oratorio di Santa Maria delle Grazie ospita l’opera dell’artista Luigi Presicce: La Notte, il Sogno di Uccello, la Madre che canta la guerra #trittico 2, secondo episodio ispirato alla Resurrezione di Piero della Francesca, con il coinvolgimento di performer locali e l’uso di mezzi multidisciplinari. Il progetto, curato dal critico d’arte Pietro Gaglianò, vede in scena Anna Capolupo, Valeria Carrieri, Matteo Coluccia, Stefano Giuri, Valentina Lupi; è stato realizzato grazie al supporto di Creative Living Lab, Toscanaincontemporanea 2023/2024.

Per la selezione Visionari - i 44 cittadini della Valtiberina appassionati di teatro e danza, che partecipano alla programmazione del festival selezionando 9 titoli tra le oltre 400 proposte artistiche pervenute in video tramite il bando de L’Italia dei Visionari – alle 20:15 al Teatro alla Misericordia va in scena Davide Grillo in Come se niente fosse, stand-up comedy sullo smarrimento di senso dei Millennials. A seguire, alle 21:40 al Chiostro di San Francesco, debutta in prima nazionale il coreografo lituano Dovydas Strimaitis: A Duet è un passo a due di audace tecnica coreografica che riflette sul rapporto tra classico e contemporaneo.

Per la musica l’appuntamento è sempre ai Giardini di Piero: alle 19:15 si esibisce Enna Düsseldorf, duo formato da Jenny Burnazzi e Andrea Carella, già fondatori della band Rigolò, che in questo progetto combinano voci, sassofono, chitarra e violoncello elettrico. Il dopofestival, dalle 23:00 alle 2:00, è a cura de I Citti del Fare: protagonisti della console dj Ricky B e la musica commerciale.

Sabato 13 luglio

La giornata si apre con l’incontro pubblico dedicato ai Padrini del festival, L’attore e la sua voce, a Palazzo Alberti dalle 10:00 alle 16:45. Il pomeriggio di spettacoli ha inizio alle 17:00 all’Auditorium Santa Chiara con La cantautrice fantasma, lavoro di parole e musica, selezionato dai Visionari: protagonista Ivan Talarico, cantante e autore, co-conduttore del programma di Rai Radio 3 “Le ripetizioni”, che racconta la storia di una cantautrice sconosciuta che è la vera autrice di canzoni di grande successo. A seguire la performance urbana itinerante di Campsirago Residenza (partenza alle 18:10 da Piazza Santa Chiara): Just Walking, condotto da Michele Losi, è un percorso con le cuffie che attraversa la città e ripercorre il ruolo del cammino nella storia occidentale. In Piazza Torre di Berta, alle 18:15, va in scena la danza urbana, con la prima replica di #sunflowerexperience di Lucrezia C. Gabrieli e Giacomo Calli, un’affascinante esperienza di osservazione dello spazio urbano in cui il partecipante munito di cuffia esplora il contesto accompagnato dalla musica e dal movimento della performer. Debutta in prima assoluta il nuovo lavoro di Teatro dell’Argine: Miserella, diretto da Micaela Casalboni, vede protagoniste quattro donne alla ricerca di un nuovo patto con il proprio sé che cambia; un lavoro d’attrice sul tema del corpo che cambia, con in scena, oltre alla stessa Casalboni, Caterina Bartoletti, Giulia Franzaresi, Ida Strizzi. Due le prime nazionali per la danza: alle 21:40 il Chiostro di San Francesco ospita Shaking Shame della coreografa olandese, originaria di Singapore, Melyn Chow, che porta in scena una danza che è una pratica di gioia, piacere e liberazione in cui i confini tra sensuale, sessuale e mondano sfumano lentamente. A seguire, al Chiostro Santa Chiara (alle 23:00), va in scena Dioscures della coreografa spagnola Marta Izquierdo Muñoz: una performance ispirata dal mito dei Dioscuri, gli inseparabili gemelli Castore e Polluce, che mette in discussione le tradizionali questioni di genere e i codici del maschile

Per la musica, l’appuntamento è ai Giardini di Piero alle 19:15 con il concerto di occhilucidi, band formata da tre giovani musicisti: Mattia Borghi, Alessandro Giombini e Giulia Maggesi che insieme esplorano vari stili e generi, dall’hyper pop al cantautorato, con un’importante presenza elettronica. Dalle 23:00 alle 2:00 ha inizio il dopofestival, con il dj-set techno di Benny Blanco.

