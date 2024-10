“A tavola con Marco Polo”: la via della seta diventa un percorso gastronomico

Prato, 11 ottobre 2024 - L’8 gennaio 1324 si spegneva il più celebre viaggiatore di tutti i tempi, Marco Polo. E il 2024 si annuncia come un anno pieno di eventi dedicati all’illustre cittadino di Venezia. Proprio la sua città, in cui i preparativi fervono, si appresta ad accogliere una grande mostra a Palazzo Ducale, inaugurata in primavera. Ma il calendario è fitto anche altrove. Dopo il successo del 2023 continuano gli appuntamenti con Carla Diamanti, autrice del libro “A Tavola con Marco Polo”, in un viaggio senza confini da Venezia a Kyoto, facendo tappa in Giordania, in Egitto, a Parigi e in giro per l’Italia. Attraversare l’Asia del XIII secolo al seguito del più celebre viaggiatore di tutti i tempi. Arrivare in Cina, il Catai del Milione, oltrepassando l’immenso impero mongolo che si estendeva dal Mediterraneo al Mar Giallo guardando il mondo con gli occhi un ragazzo diciassettenne che per la prima volta lascia Venezia. Percorrere la Via della Seta rileggendo le pagine del libro in cui Marco Polo raccontò le proprie avventure e che fece da traccia a molti esploratori, come Cristoforo Colombo. Da qui parte il racconto di Carla Diamanti - travel coach, giornalista, divulgatrice e docente che al viaggio ha dedicato la sua vita personale e professionale – che in A tavola con Marco Polo ha scelto di unire alla cronaca de “Il Milione” aneddoti e ricette di piatti tradizionali raccolti nel corso delle sue esplorazioni dell’Oriente, dalla Giordania all’Iran, dall’Egitto al Giappone passando per Israele e Palestina, Marocco e Malesia. Parte da Firenze “l’interpretazione” di Filippo Cogliandro, chef delle ricette del libro di Carla Diamanti, e la prima cena a tema si svolge a Firenze con 4 Lions Club del territorio: Cosimo dei Medici, Sesto Fiorentino, Firenze Impruneta San Casciano, Firenze Palazzo Vecchio. La guida letteraria e gastronomica “A Tavola con Marco Polo” rilegge il testo classico utilizzando una chiave nuova, quella della cucina, che diventa lo strumento per esplorare gli orizzonti di un territorio vastissimo. Precetti e abitudini alimentari diventano lo spunto per curiosare fra le pieghe culturali di popoli che hanno vinto le distanze e creato ponti invisibili. Le ricette, raccolte intervistando uomini e donne che aprono le loro cucine e accolgono i lettori alle loro tavole, diventano l’esempio concreto di come le contaminazioni culturali superano i confini politici e geografici. “Da viaggiatrice appassionata – commenta Carla Diamanti -, ho sfogliato le pagine de “Il Milione” immaginando modi e mondi con gli occhi di Marco Polo, che seppe osservare prima di raccontare. Ho sovrapposto un tratto gastronomico alle strade che lui percorse, aggiungendo ricette, curiosità, tradizioni legate al cibo. Ogni ricetta porta la firma di una persona che conosco, di un amico, di un collega: sono piatti che escono dalle loro cucine e nelle quali si perpetuano tradizioni e usanze. Insomma, consigli per la tavola che parlano di mondi ma che sono reali e vissuti.”