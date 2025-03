8 marzo: Nada in concerto al Petrarca, flash Mob sulla disabilità

Arezzo, 8 marzo 2025 – Musica, flash mob, riflessioni e incontri per celebrare l’8 marzo. Nada, una delle figure più emblematiche della musica italiana, in duo con Andrea Mucciarelli alla chitarra sarà al Petrarca di Arezzo stasera alle 21. In occasione della Giornata Internazionale della Donna e nell’impegno per la promozione delle pari opportunità, il Comune, propone «La notte delle donne», il concerto di Nada a ingresso gratuito. Nel chiostro di palazzo comunale è visitabile la mostra «Noi@Voi 2.0 - Violenza di genere», creazioni letterarie e artistiche degli studenti delle medie. Il monumento al Petrarca al Prato sarà simbolicamente illuminato di giallo fino domenica. Il Coro Rock di Arezzo organizza alle 17 un Flash Mob che si svolgerà in Corso Italia al civico 84, tutti invitati a partecipare e cantare per riflettere sulla disabilità femminile. Oggi la Fondazione Bruschi offre a tutte le donne l’opportunità di visitare la Casa Museo a prezzo ridotto, sarà proiettato il video «Le monete come veicolo di moda», a cura di Franca Maria Vanni. Alle 17 concerto a ingresso libero di musica classica con l’Orchestra Giovanile di Arezzo e il Liceo Musicale. All’Archeologico oggi dalle 9 alle 19,30 ingresso gratuito per le donne e guida per scoprire «L’universo femminile» nell’antichità tra amazzoni, Medusa, Cerere, Diana, la Sfinge e Venere. L’associazione Donne Insieme invita dalle 9,30 alle 13, al centro di aggregazione Sociale Tortaia per La parola che cura, incontro tra narrazione, performance, emozioni con Amina Kovachevic, Francesca Barbagli e Andrea Biagiotti. Cooperazione sociale, associazionismo, volontariato: il Terzo settore si mobilita per l’8 marzo. Parole, non solo parole è in programma alle 10 alle Logge del Grano tra lotta alla violenza di genere, maternità e parità con Pronto Donna e Oxfam. Stamani alle 11 sarà inaugurata la fotografica «Istantanee di Giostra. Donne dietro l’obiettivo» allestita nel Chiostro della Biblioteca di Arezzo. «La Hermana y la Herida. Letture in ricordo di Clarisa Vallmitjana» stamani alle 10.30 al Praticino. Al via la mostra «Perché Donna» a Foiano, oggi alle 17 nella Sala Furio del Furia, il Museo delle Terre Nuove di Montevarchi alle 17 ospita lo spettacolo Le donne di Vasari. Sansepolcro, promuove «Donne e Lavoro, riconoscimento al ruolo della donna nell’impresa», stamani alle 10.30 a Palazzo delle Laudi. Alle 17 all’Auditorium Palazzo Galletti al Monte c’è Donne Importanti di Monte San Savino, la conferenza con il Prof. Daniele Iacomoni che racconta le vite di Modesta Rossi e Maria Domenica Barbagli. «Parliamo di Noi» tra letture e musica alle 11 al Cassero di Montevarchi, riflessione sull’universo femminile.