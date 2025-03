Aria di primavera: 10 idee su cosa fare questo weekend in Toscana

Firenze, 7 marzo 2025 – Nel secondo weekend di marzo, in Toscana, ogni città si prepara a sfruttare l’aria di primavera proponendo idee per ogni tipo di interesse: dagli amanti dell’antiquario agli amanti della forchetta, per non dimenticare il Carnevale che continua a fare da protagonista in molte province toscane. Ecco 10 idee che vi proponiamo.

1 – Mostra Antiche Camelie della Lucchesia a Capannori (Lucca). L’8 e il 9 marzo dalle 10 alle 18 si terrà a Pieve e Sant'Andrea di Compito, nel comune di Capannori la 36° edizione della manifestazione dedicata al fiore della camelia e al tè che attira ogni anno turisti da tutta Italia. Il programma è vario: la mostra scientifica del fiore reciso, il mercato di camelie, il Camelieto, le visite alla torre di segnalazione e alla Chiesa di S. Andrea di Compito, la cerimonia del tè giapponese, mostre di pittura e fotografiche, degustazioni di tè all’aperto e nelle ville, degustazioni di prodotti tipici locali e delle acque del Compitese, concerti e passeggiate alla scoperta della flora e della fauna locali e del rio Visona e molto altro. Un’occasione imperdibile per scoprire la bellezza delle Camelie.

2 – Mercato regionale francese a Scandicci (Firenze). Dal 7 al 9 marzo in Piazza Matteotti, dalle 9 alle 20 (venerdì 7 marzo dalle 12 alle 20), sarà allestito il Mercatino regionale Francese, l’unico e originale in Italia. Tanti saranno gli stand presenti dove si potranno gustare i formaggi francesi insieme ai vini provenienti dalle varie regioni della Francia, e da alcuni must della gastronomia locale come i croissant, le baguette e i macarons. Non mancheranno i prodotti dell’artigianato francese più esportati all’estero: saponi, profumi, tovaglie provinciali…

3 – Divento Vino a Vinci (Firenze). Sabato 8 marzo dalle 15 alle 20 e domenica 9 marzo dalle 10 alle 20 Vinci ospiterà “Divento Vino – Assaggi dal tino e dalla bottiglia” evento immancabile per gli amanti del vino. Sarà possibile degustare vini ancora in fase di vinificazione e compararli con i quelli già in bottiglia, ammirando l’evoluzione e la nascita del vino fino la sua conservazione. Ingresso con degustazione libera 15 euro.

4 – Eccellenza di Toscana, Firenze. La Stazione Leopolda l’8 e il 9 marzo, dalle 10 alle 19, ospiterà anche quest’anno per la 23° edizione “Eccellenza di Toscana” l'evento di promozione e degustazione più importante dell'anno organizzato da Ais Toscana, Associazione italiana sommelier, dove saranno presenti oltre 900 produttori del Granducato con le loro etichette più prestigiose. Sarà possibile partecipare anche a agli “AIS tour” ovvero tour guidati da sommelier professionisti per piccoli gruppi, oltre che a masterclass. L’ingresso è a pagamento: per i soci 15 euro se acquistato in prevendita altrimenti 25 euro in loco. Per i non soci 25 euro la prevendita altrimenti 35 euro in loco.

5 – Visarno Market, Firenze. Sabato 8 e domenica 9 marzo presso l’Ippodromo del Visarno, dalle 11 alle 19 a Firenze, torna il Visarno market, un viaggio tra passato e futuro: sarà presente un'ampia selezione di espositori vintage, handmade, di modernariato, illustrazioni, vinili e design. Non mancheranno stand food & drinks e musica. Biglietto ingresso 3 euro.

6 – Creative Factory, Firenze. In piazza dei Ciompi, l’8 e il 9 marzo, torna Creative Factory, non un semplice mercatino artigianale: si tratta di un urban market il cui elemento centrale è la valorizzazione della creatività. Dalle 9:30 alle 20 vi saranno più di trenta artigiani da tutta Italia con le loro creazioni hand made: homedecor, creazioni pensate per uno stile di vita sostenibile, illustrazioni, kids design, pezzi unici di oreficeria. Appuntamento imperdibile per gli amanti dei mercati di design e autoproduzioni di stile contemporaneo.

7 – Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo, Comune di San Miniato (Pisa). L’8 e il 9 marzo Cigoli, frazione del Comune di San Miniato, ospiterà la 25° edizione della Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo. Nel borgo sarà presente un ampio spazio di degustazione: non solo il tartufo sarà protagonista, saranno esposti prodotti tipici come il vino, l’olio extravergine di oliva. Il ristorante "I Giorni del Tartufo" proporrà i piatti tipici a base di tartufo a cura dei volontari dell'associazione G. Gori e resterà aperto il sabato a cena dalle 19:30 e la domenica sia a pranzo dalle 12:30 che a cena dalle 19:30.

8 – Festa della Polenta, Vernio (Prato). Domenica 9 marzo a San Quirico di Vernio si terrà la 447ª edizione della storica Festa della Polenta. Verrà celebrato uno dei piatti tipici della Valle del Bisenzio: la polenta dolce a base di castagne. E’ un evento di rievocazione storica, che si tiene da oltre 400 anni, all’inizio della Quaresima. Saranno presenti vari stand per degustare la polenta di castagne, aringhe e baccalà oltre altri prodotti tipici come necci, castagnaccio e frittelle dolci. Momento centrale è il corteo storico che avrà inizio alle 9:30, la giornata continuerà con le esibizioni dei gruppi storici e stand di prodotti tipici e artigianato.

9 – Se siete amanti dei mercatini dell’antiquariato questo fine settimana molti sono gli appuntamenti in programma:

Mercatino dell'usato e degli Hobbisti, Terranuova Bracciolini (Arezzo). Domenica 9 marzo in piazza della Repubblica e via Roma dalle 9 alle 18.

Brocantage a Porta a M a re, Livorno. Sabato 8 marzo dalle 9 alle 17:30, presso Centro di Porta a Mare, espositori provenienti da tutta la Toscana.

Mercato dell'usato e del baratto, piazzale Don Baroni a Lucca. Domenica 9 marzo dalle 9 alle 19

Mercato dell’Antiquariato, Forte dei Marmi (Lucca). 8 e 9 marzo, in piazza Dante, dalle ore 8 alle 19.

Antiquari in centro, Empoli (Firenze). Sabato 8 marzo, dalle 8 alle 19:30.

Mercatino del collezionismo dell'antiquariato e degli hobbisti, Vicopisano (Pisa). Domenica 9 marzo dalle 9 fino a tardo pomeriggio, in piazza Domenico Cavalca.

Mercato antiquario, Pistoia. Sabato 8 e domenica 9 marzo, dalle 9 alle 19 presso la cattedrale di via Pertini.

La soffitta in Piazza, Seano (Prato). Domenica 9 marzo dalle 9 alle 19.

10 – Infine, dopo i festeggiamenti di martedì grasso, l’inizio della Quaresima non ha fermato gli eventi carnevaleschi in Toscana previsti per questo weekend per festeggiare ancora tutti insieme il Carnevale. Sabato 8 marzo le sfilate dei costumi di carnevale continuano a Orbetello (Grosseto), Lucca e Carrara. Infine domenica 9 marzo proseguono a Foiano della Chiana (Arezzo), San Vincenzo (Livorno) e Montemurlo (Prato).