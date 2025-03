Carnevale 2025, gli ultimi appuntamenti del weekend in Toscana

Firenze, 6 marzo 2025 – Dopo i festeggiamenti di martedì grasso, l’inizio della Quaresima non ha fermato gli eventi carnevaleschi in Toscana previsti per questo weekend: sono tanti infatti gli appuntamenti questo 8 e 9 marzo in Toscana per festeggiare ancora tutti insieme il Carnevale.

Nella giornata di sabato 8 marzo gli appuntamenti da non perdere sono i seguenti.

Orbetello (Grosseto): darà luogo al "il Carnevaletto da 3 soldi”, le cui origini risalgono al 1953. E’ previsto il gran finale che per l’occasione sarà svolto la sera a partire dalle 21:30 in piazza Eroe dei due mondi dove in contemporanea vi sarà la proclamazione del “carissimo 2025”

Lucca (Lucca) : l’Auditorium di San Romano ospiterà “Valzer, marce e polke della famiglia Strauss di Vienna” in occasione del “Gran veglione di Carnevale” accompagnato dall'orchestra Filarmonica di Lucca diretta dal maestro Andrea Colombini.

Carrara: sabato 8 marzo si celebrerà ad Avena, nel centro storico, la 7° edizione del “Carneval profano”. Il programma è ricco di eventi a partire dalle 15 con l’apertura del mercato in via Gino Menconi, vi saranno poi giochi per grandi e bambini, il truccabimbi, spettacoli di magia e le sue bolle di sapone giganti. Trampolieri e vestiti in maschera, per concludere la serata con il tradizionale rogo del fantoccio di re Carnebacco. Immancabili sono i vari stand di street food.

Domenica 9 marzo continuano gli eventi.

Foiano della Chiana (Arezzo): immancabile è il Carnevale di Foiano della Chiana, il più antico di Italia che conta della sua 486° edizione. Le sfilate dei quattro carri allegorici, che corrispondono alle quattro fazioni cittadine (Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici) saranno due: la prima alle 14:30 e la seconda alle 17:00 / 17:30. La sera alle 19:30 vi sarà inoltre la cremazione di Re Giocondo. Ci saranno mostre pittoriche, aperitivi a tema, street food e cooking show, spettacoli teatrali, clown, intrattenimento per i più piccoli, musica dal vivo e dj set con grandi artisti.

L’ingresso è a pagamento:

Ingresso ordinario: 12 euro

i bambini sotto un metro e mezzo di altezza entrano gratis

sconto famiglie: 2 adulti + uno o più bambini (sotto i 150cm di altezza): 20 euro

Sconto comitive superiori a 20 persone: 10 euro

Sconto soci Unicoop Firenze: 11 euro

San Vincenzo (Livorno): con il "Carnevale del mare” dove la sfilata di costumi avrà inizio dalle 15,30. Sarà una vera celebrazione del Carnevale con tanta festa, sfilate e costumi unici. I festeggiamenti continueranno anche il 16 marzo con il veglione alla Cittadella a partire dalle 16.

Montemurlo (Prato): infine il 9 marzo vi sarà l’ultima festa di Carnevale a Montemurlo che era prevista per il 2 marzo ma è stata rimandata al 9 marzo a causa dell’allerta gialla per forte vento. Nel centro della piazza della Repubblica, nel nuovo spazio pedonale di fronte al Municipio, dalle 15 non mancherà la musica e il divertimento, grazie soprattutto agli ospiti previsti: il coro gospel black & white, Lisa & Maurizio e il Mago Semola. Per questa edizione, a causa di problemi organizzativi, non ci saranno i carri ma è stata preparata una colorata sfilata di costumi e travestimenti.