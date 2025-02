Terranuova. Tornano in presenza gli spettacoli alle Fornaci

Arezzo, 04 ottobre 2021 - Dopo un anno e mezzo riapre al pubblico l’Auditorium Teatro Le Fornaci di Terranuova e lo fa con due eventi curati dalla compagnia KanterStrasse. La ripartenza teatrale alle Fornaci è stata possibile grazie al sostegno della Regione Toscana, del Comune di Terranuova Bracciolini e della Fondazione CR Firenze. Il primo spettacolo che andrà in scena alle Fornaci è “HESS”, un esperimento teatrale per 20 spettatori e 1 attore con la regia di Tazio Torrini e Simone Martini. Per la prima volta sarà portato in Italia un testo scritto dalla drammaturga rumena Alina Nelega e ambientato nel carcere di Spandau a Berlino, il giorno prima del suicidio del gerarca nazista Rudolf Hess nel 1987. La prima nazionale dello spettacolo andrà in scena il 15 ottobre alle ore 21.15. Seguiranno le repliche nei giorni 16 e 17 ottobre alle ore 21.15; 19 e 20 ottobre alle ore 21.15 e 21 ottobre alle ore 20.00 e 21.30.

Il secondo spettacolo si rivolgerà alle famiglie : arriva alle Fornaci lo spettacolo “OZz Della mancanza e dello stupore” di KanterStrasse. Gli attori torneranno in scena e lo faranno attraverso uno psichedelico e divertente viaggio, alla ricerca del Kansas – ovvero di casa. Lo spettacolo andrà in scena alle ore 18.00 nei giorni 30 e 31 ottobre; 6 novembre; 13 e 14 novembre. OZz sarà corredato da un laboratorio di arte per bambini (a numero chiuso con prenotazione obbligatoria) a cura di Marco Biagini, pedagogo di arti visive, scultore, pittore e performer fiorentino. Il laboratorio “Smeraldo” si terrà domenica 31 ottobre alle ore 15.00 e permetterà ai bambini di costruire un burattino dei personaggi di Oz con materiali riciclati. Lo spettacolo e il laboratorio si inseriscono all’interno del progetto “Habitat per una fiaba – L.Frank Baum VII edizione” realizzato con il contributo del Bando Emergenza Cultura 2021 della Fondazione CR Firenze. Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare Le Fornaci Auditorium al numero 39 377 98 78 803 o all’indirizzo e-mail [email protected]