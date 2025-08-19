WonderGym: open day di ginnastica inclusiva con la Ginnastica Petrarca

Arezzo, 19 agosto 2025 – Un pomeriggio di open day apre la nuova stagione di ginnastica inclusiva della Ginnastica Petrarca.

La data segnata sul calendario è martedì 26 agosto, dalle 15.00 alle 17.00, quando la palestra di San Clemente ospiterà una lezione gratuita in cui conoscere e provare un percorso sportivo rivolto a bambini, adolescenti, giovani adulti e adulti con disabilità in cui sarà possibile svolgere attività sportiva in una dimensione di inclusività, valorizzazione delle capacità individuali e sviluppo di nuove abilità.

Il progetto, chiamato WonderGym, è condotto in collaborazione con All Stars Arezzo Onlus e ha preso il via in forma sperimentale a inizio 2025, con l’apprezzamento e l’interesse registrati che hanno ora motivato la Ginnastica Petrarca a dar seguito a questa proposta in maniera strutturata e continuativa per l’intera stagione.

Le lezioni saranno tenute dall’istruttrice federale Anna Piazza che, specializzata in sport unificato, avrà il compito di accogliere gli aspiranti atleti e le aspiranti atlete per far vivere le emozioni dei primi passi in pedana e accompagnarli in un percorso progressivo di scoperta della ginnastica in tutta la sua ricchezza e varietà.

Il progetto WonderGym prenderà il via con gruppi dedicati ma potrà poi trovare seguito con il futuro inserimento di bambini e ragazzi direttamente in gruppi sportivi unificati della Ginnastica Petrarca per proporre un’ulteriore esperienza di inclusione e accoglienza finalizzata a far vivere le emozioni dello sport, con l’obiettivo di partecipare alle manifestazioni regionali e nazionali targate Special Olympics.

Il corso di ginnastica inclusiva sarà rivolto anche ad adulti e a giovani adulti per stimolare ulteriori occasioni di incontro, autodeterminazione, autonomia e affermazione del “diritto allo sport per tutti” dove atleti con disabilità possano interagire con atleti e tecnici di ritmica o di artistica a seconda degli specifici interessi. Per partecipare all’open day è necessaria la prenotazione al numero 340/98.10.182.