Weekend di pausa per l'Amen BC Servizi Arezzo in attesa della seconda fase

Arezzo, 23 febbraio 2024 – Dopo la vittoria nell'ultimo turno di prima fase sul campo della Legnaia Firenze che ha decretato la conquista dell'ottavo posto, l'Amen BC Servizi Arezzo è tornata a lavorare in palestra in preparazione della seconda parte di stagione che prenderà il via Domenica 3 Marzo.

La squadra di coach Evangelisti si è infatti conquistata sul campo la possibilità di giocare nel girone denominato PlayIn Silver che al termine di 8 partite qualificherà le prime due squadre classificate ai PlayOff Promozione.

L'Amen BC Servizi partirà di rincorsa perchè si presenta alla seconda fase con 2 punti all'attivo conquistati negli scontri diretti della prima fase, i ragazzi di coach Evangelisti dovranno affrontare nell'ordine Gulliver Derthona, GRT Group Borgomanero, Esse Solar Gallarate e Campus Varese, formazioni che provengono dal girone Lombardia-Piemonte.

L'esordio della SBA sarà tra le mura amiche del Palasport Estra Mario D'Agata Domenica 3 Marzo alle 18 contro Derthona, per gli sportivi amaranto sarà l'occasione per vedere in campo alcuni dei migliori giovani prospetti del basket italiano in quella che è a tutti gli effetti la seconda squadra della Bertram Derthona di Serie A1.

Non si ferma invece tutto il settore giovanile e minibasket della Scuola Basket Arezzo che si incammina verso la parte decisiva della stagione. In questo momento la SBA può vantare ben 5 squadre in testa ai rispettivi campionati ed in piena lotta per strappare il pass per le Finali Regionali. Weekend pieno anche per il Minibasket Nova Verta che vede scendere in campo tutte le formazioni "maggiori" Esordienti, Aquilotti e Gazzelle. Sabato pomeriggio sarà poi il turno anche della squadra di Basket Integrato del Centro Tecnico BM SBA che giocherà al Palazzetto di San Lorentino un triangolare con Dukes Sansepolcro e Synergy Valdarno.