Torneo Esordienti per celebrare il centenario

Società professionistiche e del mondo dilettantistico, non solo aretino. Ecco il torneo del Centenario, un appuntamento ideato dai responsabili del settore giovanile con in testa il responsabile Giorgio Contu e il segretario generale Francesco Serrapica. La manifestazione si terrà dal 9 all’11 giugno con il primo torneo organizzato dal vivaio amaranto e che si svolgerà interamente allo stadio Comunale. Due le fasce di età interessate. Per le formazioni dilettantistiche si tratta degli esordienti 2010 mentre per i club professionistici degli esordienti 2011. Tra i nomi di maggior spicco della società che hanno aderito Roma, Parma, Genoa, Perugia, Frosinone. Nei prossimi giorni saranno resi noti i calendari dei vari gironi così come i partner di un appuntamento che si inserisce nelle attività sportive legate all’anno del centenario del Cavallino.