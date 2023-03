Terranuova, vietato fallire Calori ripropone Castaldo

di Francesco Tozzi

Trasferta nel grossetano per il Terranuova Traiana, che si appresta a sfidare il Follonica Gavorrano al Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano. Dopo Arezzo, Pianese e Poggibonsi, tocca alla quarta della classe incrociare la formazione valdarnese che in questo girone di ritorno, al netto della posizione in classifica, sta mettendo in ginocchio le grandi che aspirano ad una promozione in serie C. Simone Calori può contare nuovamente sull’apporto di Marco Gautieri. Il terzino destro di Torre del Greco torna a disposizione del tecnico biancorosso dopo aver scontato una giornata di squalifica per recidività in ammonizioni. Nell’ultima gara giocata, il classe ‘99 è stato protagonista della vittoria dei terranuovesi in quel di Poggibonsi, riuscendo a siglare il gol del successo al 44’ del secondo tempo sugli sviluppi di un calcio di punizione. Una freccia preziosa che il mister potrà custodire nella sua faretra. Chi non seguirà i compagni in provincia di Grosseto è Alessandro Bega. Il difensore centrale ne avrà ancora per un po’ e un suo ritorno in campo è previsto a partire dal mese prossimo.

Per provare a colmare l’assenza di Filippo Vezzi, come già accaduto domenica scorsa, Calori ha rimesso in pista Thomas Castaldo, il 2004 giunto in prestito dal Cavallino in estate, con esperienze a Parma e Monza. L’uomo che potrebbe mettere in crisi la porta difesa da Scarpelli ha un nome e un cognome: Francesco Marcheggiani. Nato a Terni nel 1991 e cresciuto nelle giovanili della Lazio, può vantare importanti trascorsi con Rieti, Reggiana, Vis Pesaro e Lucchese. Prima di fare il suo ingresso allo stadio di via Morandi ha vestito la maglia dell’Ostiamare. 14 i gol finora segnati in 26 partite giocate. Tra i biancorossoblu sono sette i giocatori diffidati: Dierna, Khribech, Origlio, Lorusso, Fremura, Lepri, Battistelli. Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte. Il Terranuova ha perso 0-1 in casa con l’Orvietana, mentre il Follonica Gavorrano ha incassato un 3-2 nella gara esterna di Ghivizzano.

Per il team di Bonura c’è la voglia di tornare alla vittoria, dopo tre vittorie di fila e sette risultati utili consecutivi. All’andata si giocò al Matteini e la partita tra le due compagini, senza emozioni degne di nota, terminò a reti inviolate. Stavolta i biancorossi dovranno spingere il piede sull’acceleratore per evitare di rimanere incagliati in ultima posizione. Poi sarà la settimana del turno di riposo e si riprenderà il 2 aprile con la Flaminia, per il rush finale di questa stagione.

COSÌ IN CAMPO (ORE 14,30) FOLLONICA GAVORRANO (3-4-1-2): Ombra, Ampollini, Dierna, Fremura, Souare, Pignat, Giunta, Macchi, Lepri, Pino, Marcheggiani. A disp: Blundo, Monticelli, Battistelli, Diana, Khribech, Origlio, Lorusso, Barlettani, Poli. All. Bonura

TRAIANA (3-5-2): Scarpelli, Farini, Maloku, Artini, Petrioli, Cioce, Meucci, Massai, Schinnea, Benucci, Sacconi. A disp.: Antonielli, Neri, Mazzeschi, Senzamici, Dema, Gautieri, Occhiolini, Castaldo, Ceppodomo. All.: Calori.

Arbitro: Menicucci di Lanciano (Colonna-Mongelli).