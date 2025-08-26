Super Salita: Francesco Bisceglia con la Renault Clio 5 vince la classe Turbo Cup 1 della Racing Start Cup

Arezzo, 26 agosto 2025 – Ancora un sorriso per Francesco Bisceglia nella 60esima edizione del Trofeo Luigi Fagioli, sesta tappa del campionato Super Salita 2025 andata in scena sabato 23 e domenica 24 agosto sui 4150 metri del tracciato Gubbio-Madonna del Cima.

Il 21enne portacolori della scuderia 5 Speed di Sansepolcro ha portato di nuovo a casa un primo posto di classe, ma stavolta nella Turbo Cup 1 del gruppo Racing Start Cup, mentre nel 2024 aveva dominato la classe 1.4 della Racing Start-S con la Peugeot 106.

Dopo due sessioni di prove all’insegna dello studio con la sua Renault Clio 5 (2’24”12 e 2’20”61, tempi superiori rispetto a quelli del diretto avversario Jacopo Dellamaria con la stessa vettura), in gara Bisceglia ha espresso il meglio piazzando un eccellente 2’17”97 nella prima salita, decisivo per mettere mani sulla vittoria.

Nella seconda, condizionata ancora dall’asfalto umido a seguito della pioggia caduta a fine mattinata, ha alzato di oltre 4”, fermando il cronometro a 2’22”14, ma pur sempre con 5” abbondanti di vantaggio nei confronti di Dellamaria e arrivando con la somma dei tempi a 4’20”11; netta pertanto la sua affermazione.

“Il sabato non ho voluto strafare – ha commentato Bisceglia – proprio per dare tutto la domenica. Sono soddisfatto per l’esito di gara 1, a dimostrazione di un feeling con l’auto che comincia a iniziare.

Debbo ringraziare il team Race Project e Gabriele Bissichini per avermi fornito una macchina davvero a posto, il che è stato per me un motivo anche di tranquillità. Il percorso lo conosco dallo scorso anno e quindi nel complesso il fine settimana è stato ottimo”.