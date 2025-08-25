Acf Arezzo, ultima settimana di preparazione per le amaranto in vista della serie B femminile 2025/26

Arezzo, 25 agosto 2025 – La squadra amaranto si appresta ad affrontare la quarta e ultima settimana di preparazione estiva in vista dell’avvio del campionato di Serie B Femminile 2025/26.

La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì 26 agosto con una seduta pomeridiana che da questa settimana osserverà un nuovo orario: dalle 15:45 alle 18:00. Mercoledì 27 agosto è in programma una doppia seduta, con lavoro in palestra al mattino e allenamento sul campo nel pomeriggio.

Giovedì 28 agosto la squadra guidata da mister Benedetti svolgerà un’unica sessione pomeridiana, mentre venerdì 29 agosto l’attività si sposterà al mattino, dalle 9:45 alle 12:00. Sabato 30 agosto le amaranto affronteranno l’ultimo test prestagionale: un’amichevole in trasferta contro la Roma Primavera. La partita si giocherà presso il Centro “Giulio Onesti” di Roma, con calcio d’inizio previsto per le ore 16:00.