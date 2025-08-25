Un corso di nuoto gratuito per tutte le età al Palazzetto del Nuoto

Arezzo, 25 agosto 2025 – Un corso gratuito di nuoto per tutte le età al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. L’avvio della stagione della scuola nuoto è fissato per lunedì 15 settembre ma, come consuetudine, sarà anticipato da un ciclo di lezioni promozionali rivolte a bambini, ragazzi e adulti in cui vivere un primo approccio alla disciplina, sviluppare capacità natatorie e acquisire sicurezza nelle acque.

L’iniziativa, in programma da lunedì 1 a giovedì 4 settembre e da lunedì 8 a giovedì 11 settembre, è promossa dalla Sport Service in collaborazione con la Chimera Nuoto e sarà sviluppata attraverso otto incontri pomeridiani che saranno ospitati da vasche di diverse altezze a seconda dell’età e del livello dei partecipanti.

La proposta prenderà il via con il corso per bambini da quattro a sei anni con un approccio ludico tra giochi e circuiti sempre più complessi in cui imparare prima a galleggiare e poi a nuotare, mentre la didattica per ragazzi dai sette ai diciassette anni e per adulti dai diciotto ai cento anni proporrà un insegnamento avanzato che spazia dal galleggiamento all’apprendimento tecnico degli stili.

Le otto lezioni permetteranno di imparare ad andare da un punto all’altro della vasca, a spostarsi con una sempre più prolungata immersione, a immergersi nel fondo con tutti le parti del corpo, a passare attraverso l’acqua con il minor sforzo possibile e a prendere aria per percorrere distanze lunghe senza fermarsi.

L’insegnamento sarà condotto attraverso l’applicazione dei principi della “pedagogia dell’azione” che incentra la lezione sulla pratica e sui compiti da svolgere, con i tecnici della Chimera Nuoto che accompagneranno in un percorso progressivo tra le varie fasi dell’apprendimento della specialità.

Per ulteriori informazioni sulle attività promozionali è possibile visitare la pagina facebook “Palazzetto del Nuoto Centrosportchimera”, mentre per le iscrizioni è necessario recarsi alla segreteria del Palazzetto del Nuoto o scrivere a [email protected].