Solo il Bibbiena resiste Le altre in sofferenza

Situazione difficile per le aretine nel campionato di Prima categoria girone E dove solo il Bibbiena riesce a resistere e lottare nei piani alti della colonna di sinistra della classifica. Purtroppo la stagione 2022-2023 delle compagini aretine è all’insegna della lotta salvezza e a quattro giornate dalla fine la situazione è complicata per Pestello e Rassina rispettivamente ultima e penultima con più di otto punti di margine dal quintultimo posto. Un divario che andrebbe ad attivare la forbice salvando direttamente il Vaggio Piandisco. Già, perché se il distacco superiore ai dieci punti – attualmente sono dodici – dovesse resistere tra Vaggio e Rassina questi ultimi farebbero un passo indietro senza spareggio lasciando posto solo al playout ad oggi tra Castelnuovese e Ambra. Situazione difficile quindi per le aretine in questo finale di stagione con l’unica cosa certa, purtroppo, che la provincia di Arezzo avrà meno formazioni in questo girone nel prossimo torneo.