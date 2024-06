Sette settimane di sport con i centri estivi della Scuola Basket Arezzo

Arezzo, 3 giugno 2024 – Sette settimane di attività motorie e sportive con i centri estivi della Scuola Basket Arezzo. La società aretina rinnova la proposta degli Sport Camp che, da lunedì 10 giugno a venerdì 26 luglio, saranno rivolti a bambine e bambini nati a partire dal 2018 per offrire un servizio alle famiglie nel periodo senza la scuola e che verranno scanditi da una quotidiana alternanza di tante discipline tra pallacanestro, calcetto, pallavolo, tennis tavolo e giochi all’area aperta.

I campi solari della Sba saranno ospitati dall’area del palasport Estra “Mario d’Agata” che, oltre al vero e proprio palazzetto, conta anche su una tensostruttura, su un campo playground esterno e su un’area verde dove proporre attività sempre diverse a seconda dell’orario della giornata.

Gli Sport Camp 2024 prevedono la formula della mezza giornata con l’accoglienza dalle 8.00 alle 9.00 e con l’uscita dalle 12.30 alle 13.30, con l’iscrizione dal lunedì al venerdì da effettuare entro il mercoledì precedente alla settimana prescelta che sarà comprensiva anche della copertura assicurativa e della consegna di gadget sportivi.

Divertimento, sport, socializzazione e sviluppo di nuove abilità sono gli obiettivi perseguiti dalla proposta della Sba che farà affidamento sulla presenza di uno staff di istruttori federali e di professionisti del minibasket Nova Verta che, coordinati da Paolo Bruschi e Federico Fracassi, saranno impegnati ogni giorno a garantire attività variegate a seconda anche delle età e degli interessi dei bambini e dei ragazzi coinvolti che potranno così vivere un’estate multidisciplinare tra giochi, circuiti, partite e tornei.

La partecipazione agli Sport Camp è aperta anche a chi nel corso dell’anno non gioca a pallacanestro, con il possesso di un certificato medico in corso di validità per l’idoneità all’attività sportiva non agonistica che è l’unico requisito richiesto. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito della Sba o rivolgersi direttamente alla segreteria della società al palasport Estra “Mario d’Agata”.