Sansovino, ultimo atto poi la lotteria playoff

Mancano 90’ al termine della regular season del campionato di Promozione e se l’Asta ha la certezza di essere in Eccellenza il discorso per la salvezza diretta e gli spareggi non lo è ancora. Partiamo dai playoff. La Sansovino è seconda con cinque punti di margine sul Casentino Academy terzo. Ad oggi i playoff si disputerebbero perchè ci sono meno di otto punti di distacco. La Sansovino però domenica andrà a Lucignano e deve vincere, mentre il Casentino riposerà, per provare ad attivare la forbice e volare alla fase successiva degli spareggi promozione. In coda al gruppo la situazione è ancora più complessa.

Al momento il Pratovecchio ultimo della classe tornerebbe in Prima categoria insieme al San Quirico visto che il Subbiano ha otto punti di margine (il minimo per attivare la forbice) dai senesi. Si disputerebbe quindi solo lo spareggio tra Pienza e Lornano Badesse. La classifica però è cortissima con cinque in soli tre punti e tutto può accadere nella zona rossa.