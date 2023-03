Sansepolcro, la carica di Armillei "Ora siamo davanti ma non basta"

SANSEPOLCRO

"Il campionato è ancora lungo". Questo il giudizio di Antonio Armillei dopo lo stop di Ellera e il successo sul Branca: "Lo avevamo detto – ribadisce il tecnico bianconero – che Ellera non era la fine per nessuno, e così è stato. Ci attendono, dopo la gara con il Branca, sofferta, ma alla fine vincente, quattro partite delicate con squadre che devono chiedere molto al campionato". Stop per l’Ellera a Foligno... "È un’ulteriore conferma di quanto stiamo affermando, ovvero che il campionato è molto livellato. Ci sono partite che dai per scontate, ma che sono sempre difficili e così è stato per l’Ellera. Non possiamo però illuderci, perché ci attendono altre quattro sfide". Arbitraggio da rivedere dopo la gara con il Branca.

"Non parlo mai di chi ci ha diretto la partita, guardo solamente al nostro futuro che, ora come ora, ci proietta a Marsciano contro la Nestor che ha bisogno di punti". Dell’arbitro parliamo allora noi. Già lo si era visto dirigere il Sansepolcro a Lama, Reali di Foligno, con una espulsione su Locchi, apparsa ai più affrettata, lo si è rivisto al Buitoni contro il Branca in una espulsione questa volta veramente assurda, su Del Siena per doppio giallo. Ma, a parte questo, fatto sicuramente determinante sulla carta, si è vista una direzione insufficiente, con fischi in ritardo e decisioni da rivedere. Il tutto per dover di cronaca, con l’analisi che si concentra su un Sansepolcro che regalava Croce in mezzo al campo e lasciava in panchina, per acciacchi vari, Essoussi, Nuti, Locchi e Patata. Ma la spinta del Buitoni, in particolare dei sostenitori della gradinata, trascinava i bianconeri verso una vittoria che, con la Dea Bendata ancora alle spalle, portava la squadra verso i tre punti.

Torneo insidioso con i bianconeri che dovranno affrontare due trasferte: Nestor (domenica 2 aprile) e Pontevalleceppi (16 aprile) e due gare interne: C4 Foligno sabato 8 aprile e Foligno domenica 7 maggio. Il tutto inframezzato dalla giornata di riposo che il Sansepolcro dovrà osservare il 30 aprile. Tra gli spettatori, domenica, anche Sauro Trillini, protagonista del Sansepolcro di 30 anni fa, e Marco Bonura, oggi tecnico del Gavorrano.

Fabio Patti