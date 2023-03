Sangiovannese, il 4 aprile il ricorso del Grosseto

Il ricorso del Grosseto per la partita contro la Sangiovannese sarà dibattuto martedì 4 aprile. La gara si giocò al Fedini, ma iniziò con 36’ di ritardo, per la sistemazione delle porte. L’arbitro in accordo coi due capitani, dopo i lavori alle due porte, decisero di giocarla. La data per la discussione sul ricorso, presenti gli avvocati delle due società, per la Sangio Lucio Cursi. Il giudice sportivo trarrà poi le sue conclusioni sul ricorso della società maremmana dopo qualche giorno di attesa. Chiuso questo argomento, passiamo al campionato. La Sangiovannese doveva giocare domenica 2 aprile a Ghiviborgo, ma la sfida è stata anticipata a sabato 1° aprile alle ore 15, perché il Giovedì Santo al Fedini si giocherà il derby con il Terranuova Traiana. Per Ghiviborgo, il tecnico Aldo Firicano dovrà riunciare a tre giocatori: Vanni e Sacchini squalificati, Poli e Atzeni infortunati. La Sangio a Ghiviborgo troverà un avversario in salute. Sarà un match difficile, ma anche gli azzurri stanno bene.

