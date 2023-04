Sangiovannese col Ghiviborgo Firicano: "Un cliente difficile"

SAN GIOVANNI

Tre assenti certi nella Sangiovannese per l’anticipo odierno in quel di Ghiviborgo. Sono i due attaccanti Sacchini e Vanni, squalificati, e l’infortunato centrocampista Poli.

Inoltre c’è l’incertezza di Jacopo Atzeni ed Alessandro Dei. Il tecnico azzurro Aldo Firicano Sull’avversario lucchese riferisce: "Il Ghiviborgo è un cliente difficile, gioca bene e fa buoni risultati. E’ in salute, ma lo siamo anche noi. Ci impegneremo per fare bene ed aggiungere qualche punto alla nostra classifica, che al momento è buona. Finalmente dopo le tante polemiche col Grosseto, si torna a parlare di calcio giocato. Pretendo di arrivare alla quota salvezza nel più breve tempo possibile, da una a tre gare. Per questo oggi dobbiamo ottenere un buon risultato".

E sulla sua Sangio afferma: "Stiamo bene, siamo pronti. L’unico rammarico è dato dalle assenze. Spero di recuperare qualcuno degli infortunati. Ma tutti sono pronti e motivati. Chi va in campo farà bene".

Sono sei gli anticipi del girone ‘E’ di serie D: Ghiviborgo-Sangio, Grosseto-Arezzo (campo neutro), Montespaccato-Poggibonsi, Ponsacco-Trestina, Ostiamare-Tau Calcio, Terranuova Traiana-Flaminia.

COSI’ IN CAMPO

GHIVIBORGO (4-3-3): Antonini; Seminara, Tiganj, Notttoli, Videtta; Mukaj, Bongiorni, Campani; Bachini, Del Dotto, Zini. A disposizione: Becchi, Bertonelli, Del Carlo, Sgherri, Giannotti, Mata Gozalbez, Rotunno, Della Pina. Allenatore: Massimo Maccarone.

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Cipriani; Baldesi, Milani, Rosseti, Dodaro; Lorenzoni, Cesaretti, Atzeni; Bellini; Zhar, Boix. A disposizione: Palazzini, Borgogni, Miccoli, Caprio, Nannoni, Dei, Migliorini, D’Agosto, Senesi. All: Aldo Firicano.

Arbitro: Dylan Marin di Portogruaro.

Giorgio Grassi