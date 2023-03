Sangiovannese, c’è il Grosseto oggi al Fedini Firicano recupera Vanni e il fantasista Bellini

SAN GIOVANNI

Due assenti nella Sangio oggi (ore 14,30) contro il Grosseto al Fedini. Si tratta del centrocampista Poli e del giovanissimo difensore Dei. Rientreranno a totale disposizione il centravanti Giacomo Vanni ed il fantasista Lorenzo Bellini. Per il tecnico Aldo Firicano una buona notizia, perché può schierare la formazione ideale del 4-3-1-2. Nel Grosseto assente il difensore Ciolli. Sembra che il nuovo tecnico dei giallorossi maremmani continui col modulo del 4-3-3. "Noi vorremo arrivare a quota 40, che potrebbe garantire la salvezza, come avvenuto del resto anche nel passato – afferma l’allenatore Firicano – Quest’anno però potrebbe essere più alta. La volontà, la voglia e la speranza, tutti gli sforzi saranno finalizzati per raggiungere questa obiettivo". Ed aggiunge: "La partita odierna, anche per la rivalità storica, assume un carattere particolare (la classifica), oltre che importante ed appassionante".

Firicano conclude: "Fatta eccezione per Dei e Poli, tutti gli altri sono a diposizione, compreso Bellini, che potrebbe partire subito. Comunque, chi va in campo, sono sicuro che darà tutto per cercare di vincere questa partita contro una buona squadra, affamata di punti".

COSI’ IN CAMPO

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Cipriani; Baldesi, Cesaretti, Rosseti, Migliorini; Caprio, Nannini, Sacchini; Bellini; Boix, Zhar. A disposizione: Palazzini, Atzeni, Miccoli, D’Agosto, Nannoni, Borgogni, Dodaro, Vanni, Milani. All: Aldo Firicano

GROSSETO (4-3-3): Nannetti; Moscatelli, Bruni, Ferrante, Pasciuti; Diambo, Carannante, Gomes De Pina; Giustarini, Cesaroni, Bruno. A disposizione: Cirillo, Caprioli, Massini, Scaffidi, Battistoni, Aleksic, Ferrante, Cretella, Rotondo.

All: Andrea Cretaz

Arbitro: Gabriele Gaggiari di Cagliari.

Giorgio Grassi