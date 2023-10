Renzi si sacrifica. Soffre Pattarello. Iori è disorientato

TROMBINI 6. Qualche indecisione non da lui, ma anche un paio di interventi degni di nota.

RENZI 5,5. Prestazione tra cose buone e meno buone. Solita sensazione che da terzino sia sacrificato (dal 36’ st POGGESI sv).

RISALITI 6. Attento e diligente, ma Bumbu lo brucia sul tempo per il primo gol ospite.

CHIOSA 6,5. Esperienza e senso della posizione per tenere botta contro il miglior attacco della C. Non è bastato.

COCCIA 5,5. Uomo aggiunto in fase offensiva, ma fatica a contenere gli avversari nella sua fascia di competenza. BIANCHI 6. Parte male, poi cresce col passare dei minuti, trovando ritmo e posizione fino al cambio (dal 25’ st DAMIANI 5,5. Una ventina di minuti nel momento in cui gli amaranto cedono il passo).

MAWULI 6. Solito riferimento in mediana, dove cerca di unire quantità e qualità. Ammonito, entra in diffida (dal 36’ st FOGLIA sv). SETTEMBRINI 5. Due gialli a palla ferma che lasciano i suoi in dieci. Arbitro forse severo, lui sicuramente ingenuo. Peccato, perché la prestazione fino a quel momento c’era stata. PATTARELLO 5,5. Lecito aspettarsi qualcosa di più da uno con le sue doti tecniche e atletiche (dal 36’ st GUCCIONE sv). GUCCI 6. Consueto lavoro sporco per la squadra con sponde e sportellate. Ma è troppo solo.

IORI 5. Mai nel vivo del gioco, prova ad accendersi ma il colpo gli resta sempre in canna (dal 25’ st GADDINI 5,5. Il suo ingresso non cambia le sorti della sfida).

Luca Amorosi