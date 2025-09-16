Raffaele Ciurnelli del Tennis Giotto ai Campionati Europei Under18

Arezzo, 16 settembre 2025 – Raffaele Ciurnelli in campo ai Campionati Europei Under18 di tennis. L’atleta del Tennis Giotto, nato nel 2008, è stato convocato dalla nazionale italiana per rappresentare il tricolore nell’importante manifestazione internazionale in svolgimento fino a domenica 21 settembre a Oberpullendorf in Austria.

I due tennisti chiamati dal tecnico federale Federico Malanca sono stati Ciurnelli e Matteo Gribaldo del Tc Pistoia che vivranno l’opportunità di confrontarsi con i coetanei di trentacinque Paesi europei per conquistare i titoli continentali nel singolo e nel doppio.

Gli Europei, inseriti nell’ITF World Tennis Tour come evento J300, rappresentano un importante trampolino di lancio per la carriera sportiva dei partecipanti, registrando nell’albo d’oro anche nomi del calibro di Carlos Moyà o Stefanos Tsitsipas.

La convocazione di Ciurnelli configura una prestigiosa conferma del livello d’eccellenza raggiunto da questo tennista che aveva già avuto l’opportunità di indossare l’azzurro ai Campionati Europei Under16 a Parma nel 2024 e che, nel 2025, è riuscito a festeggiare la vittoria di alcuni importanti tornei del circuito ITF - International Tennis Federation.

L’ultima affermazione è stata nel mese di agosto con il successo al torneo Under18 di grado J100 nella città belga di Maaseik dove il portacolori del Tennis Giotto aveva dimostrato il proprio stato di forma con un cammino di altissimo livello in cui aveva perso un solo set in cinque incontri disputati, dimostrando solidità tecnica, tenuta mentale e maturità agonistica.

La completezza di questo tennista era stata certificata anche nel doppio con la finale a Maaseik e con la precedente vittoria in un J100 nella metropoli turca di Antalya.

I Campionati Europei Under18 andranno ora ad arricchire ulteriormente un percorso sportivo che troverà poi seguito nella partecipazione alla prossima serie A2 con la squadra del Tennis Giotto: Ciurnelli, nonostante la giovane età, è infatti tra i punti di forza della squadra aretina che domenica 5 ottobre debutterà nel campionato nazionale in casa del Ct Reggio Emilia.