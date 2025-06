Quinto posto nazionale per Flavia Matteucci con la maglia della Toscana

Arezzo, 3 giugno 2025 – Quinto posto per Flavia Matteucci dell’Alga Atletica Arezzo al trofeo nazionale “Pratizzoli” di Cesena.

Il più importante meeting riservato alle rappresentative regionali della categoria Cadetti, giunto all’undicesima edizione, ha riunito i migliori atleti e le migliori atlete del biennio 2010-2011 che si sono confrontati nelle diverse discipline di velocità, salti e lanci in un vero e proprio banco di prova in vista dei prossimi campionati italiani.

Questo importante scenario ha visto per protagonista anche l’aretina Matteucci che è stata convocata nella squadra della Toscana per i positivi risultati conseguiti nella prima parte di stagione e che, alla prima esperienza in una manifestazione nazionale, ha ben figurato nel salto triplo dove ha centrato il quinto posto con una prestazione di 10.74 metri.

Un gruppo di ragazzi e di ragazze dell’Alga Atletica Arezzo, nel frattempo, è sceso in pista con ottimi risultati al quarto Meeting Città di Pietrasanta - Toscana Meeting Tour, misurandosi nelle massime categorie degli Assoluti e riuscendo a centrare quattro medaglie.

Le maggiori soddisfazioni sono arrivate nel salto triplo tra gli Uomini con il secondo posto di Francesco Tortorelli del 2009 con il record personale di 14.08 metri, il terzo posto di Filippo Guiducci del 2007 con 13.51 metri e il quarto posto di Filippo Misuri del 2009 con la sua miglior prestazione di 13.49 metri, poi nella stessa specialità ha meritato applausi anche Gemma Fabbriciani del 2009 che ha conseguito un ulteriore record personale di 11.63 metri che è valso il quarto posto e, soprattutto, che ha permesso di festeggiare la qualificazione per i prossimi Campionati Italiani Allievi.

Le gare di velocità hanno regalato all’Alga Atletica Arezzo gli altri due podi della giornata con Nicholas Gavagni del 2006 che ha meritato l’argento nei 100 piani con 10.66 secondi e con Lorenza De Silva del 2007 che ha chiuso i 400 piani con il bronzo con 58.99 secondi, con entrambi gli atleti che hanno siglato i loro nuovi record personali nelle due discipline dove sono scesi in pista.