Quarantesima edizione del trofeo internazionale di basket “Guido Guidelli”

Arezzo, 18 aprile 2025 – Quarantesima edizione del trofeo internazionale di pallacanestro “Guido Guidelli”. L’evento, organizzato dalla Scuola Basket Arezzo, è in programma da venerdì 25 a domenica 27 aprile e tornerà a rinnovare l’appuntamento con una delle manifestazioni cestistiche giovanili più longeve e più partecipate del panorama nazionale.

Nei tre giorni del torneo, infatti, la città di Arezzo ospiterà ben trentotto squadre dall’Italia e dall’estero con oltre settecento atleti che si misureranno nelle categorie maschili e femminili di Under13 e Under14.

«Il Comune di Arezzo crede fortemente in questa manifestazione - commenta l’assessore allo sport Federico Scapecchi, - e a confermarlo è il sostegno come patrocinio, contributo economico e concessione delle palestre.

Si tratta di un torneo di grande importanza dal punto di vista sportivo per il livello delle squadre partecipanti e, tra queste, saranno presenti anche le formazioni della Sba che saranno capaci di ben rappresentare la pallacanestro cittadina.

Tanti atleti che in passato hanno giocato al “Guidelli” sono oggi diventati campioni nelle massime serie, dunque gli appassionati avranno l’occasione di ammirare il futuro della pallacanestro italiana».

Il trofeo “Guidelli”, sostenuto dal main sponsor Saima, tornerà a testimoniare il valore dello sport come volano di promozione turistica del territorio. La manifestazione riunirà infatti millecinquecento persone tra atleti, tecnici, arbitri, dirigenti e famiglie che, sfruttando la concomitanza della Festa della Liberazione, avranno l’occasione di visitare la città e le vallate, con un conseguente indotto economico che è già testimoniato dalle prenotazioni diffuse in ben undici strutture ricettive.

Il valore del torneo è confermato dalle collaborazioni istituzionali con il sostegno della Fondazione Arezzo Intour a cui sarà intitolato un premio speciale che verrà conferito alle due formazioni in rappresentanza della federazione svizzera per ringraziarle per aver affrontato una trasferta tanto lunga e impegnativa, inoltre sono stati confermati i patrocini dei Comuni di Arezzo, Civitella in Val di Chiana e Laterina Pergine Valdarno.

«Ogni anno il “Guidelli” alza l’asticella qualitativa della manifestazione e incrementa le presenze di giovani atleti nella nostra città - aggiunge Simone Chierici, presidente della Fondazione Arezzo Intour. - Già questo sarebbe sufficiente a rendere i meritati onori agli organizzatori del torneo.

La Fondazione, convintamente, sostiene la Sba in questa impresa e con la Sba, ormai da qualche tempo, collabora per far sì che lo sport continui a essere un volano per il turismo della nostra destinazione che, anche grazie a queste iniziative, sta crescendo in notorietà e apprezzamento».

Il cuore del torneo resterà, ovviamente, la dimensione sportiva per offrire un’opportunità di confronto, di crescita, di formazione e di amicizia ai tanti giovani cestisti coinvolti. Le trentotto squadre maschili e femminili arriveranno anche dalla Svizzera e da ogni zona d’Italia, dalla Tresana Napoli alla Laipacco Udine, e si confronteranno in un programma scandito da oltre ottanta incontri ospitati da otto palazzetti tra Arezzo e provincia che permetteranno di definire le migliori formazioni di ogni categoria che potranno arrivare a contendersi la vittoria nelle finali in calendario nella mattinata del 27 aprile al palasport Estra “Mario d’Agata”.

Le tre giornate del “Guidelli” offriranno anche un’importante occasione per i ragazzi e le ragazze della Sba che, impegnati nelle diverse categorie, potranno vivere un appuntamento di spessore internazionale direttamente nella loro città e davanti al loro pubblico.

La vera e propria festa per il quarantesimo anniversario del trofeo è in programma nella serata di sabato 26 aprile quando, dalle 20.45, sono previste le premiazioni di tutte le squadre in un momento di fair play volto a valorizzare l’impegno di ogni singolo atleta a prescindere dai risultati del campo.

«Quaranta edizioni rappresentano un traguardo straordinario che ci riempie di orgoglio - commenta Mauro Castelli, presidente della Scuola Basket Arezzo. - Il trofeo “Guidelli” è cresciuto anno dopo anno fino a diventare un punto di riferimento per il basket giovanile e continua a rappresentare un momento speciale di sport, amicizia e condivisione che testimonia le capacità organizzative della nostra società e, soprattutto, l’eccezionale lavoro di un gruppo di volontari che per tutto un anno dedica energia e passione per ogni singolo dettaglio dell’evento.

Vedere così tanti giovani atleti arrivare da tutta Italia e dall’estero per vivere, insieme, questa esperienza è la soddisfazione più grande per chi, come noi, crede nel valore educativo e sociale dello sport».