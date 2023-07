Olmoponte-Santa Firmina, una storia che continua, presentata la nuova società

"La storia continua". È lo slogan con cui è stata presentata la nuova società Olmoponte-Santa Firmina. Nella sede della delegazione aretina Figc, seduti uno accanto all’altro, i dirigenti delle due realtà che hanno scelto di unire le forze. Il presidente dell’Olmoponte-Santa Firmina sarà Marco Treghini, il vice Dante Rosati, entrambi al timone fino a qualche giorno fa delle due "vecchie" società. "Questa fusione è un’opportunità e non una necessità – precisa Treghini – sia l’Olmoponte che il Santa Firmina avrebbero potuto proseguire l’attività in maniera autonoma. Dico questo perché nei mesi scorsi sono girate illazioni e voci infondate su problemi economici e fallimenti che smentisco. Condividiamo la stessa idea di fare calcio e di valorizzare i giovani puntando su scuola calcio e settore giovanile". Gli fa eco Rosati. "L’obiettivo è crescer ancora di più per affrontare le nuove sfide a cominciare dai cambiamenti che ci impone la riforma dello sport. Confermo quanto già dichiarato da Treghini sul fatto che entrambe le società erano in salute. Basti pensare che come Santa Firmina, solo pochi mesi fa, abbiamo stipulato una convenzione ventennale con il Comune per la gestione dell’impianto, a fronte di investimenti già portati avanti". Nel corso della conferenza stampa alla quale hanno preso parte anche l’assessore allo sport Scapecchi, i delegati Coni e Figc Melis e Petrucci, è stato svelato il nuovo organigramma con i vari responsabili di settore e gli staff tecnici.

Andrea Lorentini