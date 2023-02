Montevarchi, squalificato Banchini Binotto in panchina e rebus in difesa

di Giustino Bonci

Jonathan Binotto, il vice allenatore dell’Aquila che a Chiavari ha sostituito per 80 minuti a bordo campo Marco Banchini, darà indicazioni ai rossoblù dalla panchina anche domenica prossima, nel derby con la Lucchese in programma alle 14.30 al Brilli Peri. Com’era scontato, infatti, il tecnico titolare è stato squalificato per un turno dopo l’espulsione patita al 10’ del primo tempo per le proteste scaturite dalla mancata concessione di un calcio di rigore apparso a dir poco evidente.

"Condotta irriguardosa" nei confronti dell’arbitro e "comportamento non corretto" verso i tesserati della squadra avversaria con qualche parola di troppo hanno motivato il provvedimento che lo costringeranno in tribuna. L’assenza forzata di Banchini sarà colmata dal suo stretto collaboratore, l’ex centrocampista con trascorsi da calciatore in Bologna, Brescia e Verona.

Nel frattempo sul terreno di gioco ci sarà da rimpiazzare, sempre per squalifica, Mattia Gennari, un elemento-cardine della difesa. Il reparto è sul banco degli imputati per la scarsa impermeabilità, spesso causata dall’inesperienza dei calciatori.

Ben 44 le reti incassate, le stesse dell’Imolese che attualmente è l’unica antagonista nella lotta per evitare l’ultimo posto. Gennari, nonostante le difficoltà palesi della retroguardia e un infortunio che lo ha penalizzato poco prima del cambio di allenatore, si è distinto sempre per determinazione e carattere. La sua esperienza avrebbe fatto comodo anche nella sfida all’orizzonte con i rossoneri di Ivan Maraia, sebbene la formazione ospite sia, tra le prime 10 dentro i playoff, quella che ha segnato di meno, 28 gol, contro le 48 della Reggiana, tanto per esemplificare, o le 43 dell’Ancona.

Nella Lucchese non si segnalano giocatori fermati dal giudice sportivi ma al club è stata inflitta una multa di duemila euro, brutto strascico della gara vinta nettamente per 3-0 dai lucchesi sulla Vis Pesaro. In gradinata Nord sono stati intonati, come si legge nel comunicato pubblicato sul sito della Lega Pro, "cori e espressioni di discriminazione", indirizzati a due atleti marchigiani di colore, che comportano "direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, religione, nazionalità e origine etnica". Esternazioni inaccettabili ma che, tuttavia, si legge nel testo, "sono state percepite dai giocatori stessi e non dai componenti della Procura Federale". Pertanto sono privi del requisito della percezione reale che avrebbe prodotto una sanzione assai più pesante.

Riprendendo il filo delle questioni tecniche è chiaro che nella linea toccherà ad Alessandro Tozzuolo accentrarsi e, in caso di conferma dell’assetto a tre, gli faranno compagnia Bertola e uno tra Fiumanò e Chiti. Abbondanza di scelte negli altri reparti con il centrocampo che ritrova tra i disponibili Marcucci e Silvestro, utilizzabile anche in una possibile retroguardia a quattro come esterno destro. Montevarchi-Lucchese sarà diretta da Valerio Pezzopane dell’Aquila. Un precedente in Serie D con i rossoblù, il 21 marzo 2021 a Tavarnelle contro il San Donato. Finì 1-1 e il pari fu firmato da Cela e Pisaneschi.