Acf Arezzo rinnova il capitano Costanza Razzolini

Arezzo, 26 giugno 2025 – ACF Arezzo annuncia il rinnovo del contratto della propria capitana, Costanza Razzolini, che vestirà la maglia amaranto fino al 30 giugno 2026. Attaccante originaria di Firenze, ma ormai aretina d’adozione, Razzolini è un punto di riferimento per la squadra.

La numero 97 si prepara a disputare la sua ottava stagione, la sesta consecutiva, con l’Arezzo, club con cui ha già collezionato 191 presenze e messo a segno 97 reti. La scorsa annata non è stata priva di difficoltà per la capitana che porta la fascia al braccio dalla stagione 23/24: un infortunio ad inizio stagione l’ha costretta a stare fuori dal campo per le prime partite del campionato.

Nonostante ciò, è riuscita a tornare a giocare con determinazione, totalizzando 23 presenze e 8 gol nel corso della stagione. In conformità alla normativa FIGC che disciplina i rinnovi dei tesseramenti per le società di Serie B Femminile, la nostra società ha esercitato la possibilità di confermare nel proprio organico una delle protagoniste della passata stagione.

Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF) e dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 137/A del 20 dicembre 2024, le società iscritte al campionato cadetto possono procedere al rinnovo del tesseramento delle proprie calciatrici dal 1° giugno al 25 giugno 2025, garantendo così continuità tecnica e progettuale in vista della nuova stagione sportiva.