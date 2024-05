Marco Evangelisti non sarà l’allenatore dell’Amen BC Servizi nella prossima stagione

Arezzo, 2 maggio 2024 – Nel prossimo campionato Marco Evangelisti non sarà più l’allenatore della Scuola Basket Arezzo, arrivato nell’Agosto del 2019 dopo le prime esperienze in panchina nel vivaio della Real Basket Agrigento è entrato nel settore giovanile della SBA.

La chiamata alla guida della prima squadra arriva nell’Aprile 2021 dove sostituisce Milli conducendo la squadra alla salvezza nel campionato di Serie C Gold. Nelle stagioni seguenti arrivano un quinto posto con eliminazione al primo turno dei PlayOff per mano di Castelfiorentino, la Final Four di Coppa Toscana e la Promozione in Serie B Interregionale al termine di due serie playoff emozionantissime contro Lucca e Prato lo scorso anno ed una salvezza arrivata con largo anticipo in questa ultima stagione.

Le parole di coach Evangelisti: “Ringrazio il presidente e tutta la società per l'opportunità che mi hanno dato in questi 5 anni, penso di aver ripagato la fiducia e penso che abbiamo fatto ottimi risultati assieme. Poi voglio ringraziare tutti i giocatori e gli allenatori della SBA che mi hanno aiutato a crescere in questi anni sia tecnicamente che umanamente.

Un ringraziamento particolare va a quello che è stato il mio Staff, Stefano e Simone sono stati fenomenali nei loro ruoli oltre che persone speciali”. Il Presidente Castelli: “Ringrazio Marco per la professionalità e la dedizione di questi anni in cui abbiamo percorso assieme una strada che ci ha fatto crescere e che ci ha fatto raggiungere tanti traguardi con la prima squadra e con le giovanili. A Marco faccio i migliori auguri per una carriera ricca di soddisfazioni”.