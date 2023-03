L’incognita del campo neutro senza tifosi

Superata la sosta dei campionati di serie D per la concomitanza con la Viareggio Cup, adesso si fa sul serio. Sabato 1 aprile alle 15 l’Arezzo riprende il proprio cammino con la sestultima giornata. Amaranto impegnati contro il Grosseto in trasferta: non in Maremma, bensì in campo neutro a Poggibonsi e a porte chiuse. Un’incognita in più per la formazione di Indiani, che a eccezione della trasferta romana contro il Montespaccato, vietata ai tifosi amaranto, ha sempre avuto il sostegno della tifoseria aretina. Ieri il gruppo ha ripreso il lavoro sul campo, che prosegue oggi con una doppia seduta al mattino e al pomeriggio in cui potrebbero rivedersi anche i giocatori che hanno lavorato a parte nelle settimane precedenti, come Persichini, Poggesi e Gaddini. Domani e giovedì, poi, sedute pomeridiane singole prima della rifinitura di venerdì mattina.