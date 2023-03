Lazzarini e Castiglia sono decisivi Pretato fa fatica

TROMBINI 6. Nulla può sulla prodezza balistica di Pollace. Poi non deve fare granché.

PRETATO 5. Non ha il passo del terzino e si vede. Commette troppi falli e non contribuisce alla manovra (10’ st PERICOLINI 5,5. Un suo retropassaggio errato rischia di rimettere in partita gli ospiti). POLVANI 6. Dietro il Cavallino rischia poco e molto del merito è suo. LAZZARINI 6,5. Ha il merito di scagliare in porta il gol del pari. Fa buona guardia dietro. ZONA 6. Meno debordante del solito, ma comunque pericoloso quando trova il pertugio giusto.

FOGLIA 5,5. Fatica a impostare e fare filtro finché non si torna al 4-3-3. Poi però esce (17’ st SETTEMBRINI 6. Buona prova, ma la sua ammonizione è pesante: salterà la trasferta contro il Grosseto dopo la sosta). BIANCHI 5,5. In difficoltà nella mediana a due disegnata da Indiani. Cresce nella ripresa. PATTARELLO 6,5. Male nel primo tempo, poi beneficia del cambio modulo e torna finalmente al gol dopo un lunghissimo digiuno (35’ st RISALITI 6. Dieci minuti dietro per blindare il vantaggio).

BRAMANTE 5. Non incide mai ed è impietoso il confronto con chi gli subentra (10’ st CONVITTO 8. Entra e spacca la partita con il gol del 2-1 e l’assist per il tris di Pattarello. Decisivo).

CANTISANI 6. Nel primo tempo è il migliore davanti, poi cala fino al cambio (10’ st CASTIGLIA 6,5. Entra e la partita cambia. La sua regia è indispensabile). GUCCI 5,5. Tanto lavoro per la squadra, ma sciupa un’occasione clamorosa sul finale.

Luca Amorosi