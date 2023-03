L’anticipo al Matteini

TERRANUOVA

"Non abbattiamoci perché mancano ancora sei partite al termine del campionato". Massimiliano Benucci scuote i compagni in vista della gara d’anticipo in programma domani al Matteini. I rossoblu di Civita Castellana sono intenzionati a bissare il successo dell’andata sui valdarnesi, un chiaro e inequivocabile 3-0. Era il 20 novembre e di acqua sotto i ponti ne è passata. "Guardando la classifica – ha spiegato il centrocampista biancorosso – anche se restano 18 punti in palio nelle prossime gare, sono un bottino davvero consistente, che ci consentirebbe di raggiungere la salvezza diretta. Considerando i posizionamenti delle altre, con la vittoria di due o tre partite potremmo essere addirittura fuori dai play-out". Benucci si sbilancia, ma è un’analisi che regge, tenendo conto però anche delle performance delle dirette avversarie del Terranuova Traiana.

"Innanzitutto – ha aggiunto – dobbiamo pensare a giocare con il giusto atteggiamento senza guardare fuori dal nostro perimetro, così non dovremmo rimpiangere niente di ciò che faremo. Ripensando alla gara vissuta all’andata, il Flaminia è davvero un’ottima squadra, quindi attenzione. Staccare la spina in questo turno di riposo ci ha permesso di prendere una boccata d’ossigeno per ripartire più in forma di prima". Infine l’ex Sansovino accenna all’esperienza vissuta finora con il club di piazza Coralli: "Sono felice per come stiamo conducendo questo girone di ritorno. Terranuova è una piazza molto tranquilla e lo considero un ottimo trampolino di lancio sia per un giocatore che vuole riscattarsi sia per un giovane alle prime armi".

Francesco Tozzi