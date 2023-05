Arezzo, 8 maggio 2023 – L'Amen Scuola Basket Arezzo conquista la Finale PlayOff per la Promozione in Serie B vincendo sul campo del Basketball Club Lucca per 81 a 80 grazie al canestro allo scadere di Fornara che è valso il decisivo e vincente sorpasso amaranto.

Come nelle previsioni della vigilia Lucca è determinata ad allungare la serie ma rispetto alle partite precedenti i padroni di casa non hanno le stesse percentuali al tiro da tre punti, l'Amen riesce a prendersi 6 punti di vantaggio sul 14-8, poi Simonetti viene innescato con continuità e colpisce nel cuore dell'ara amaranto.

In attacco la SBA commette alcuni errori di troppo e Lucca ripassa avanti chiudendo il primo quarto in vantaggio 23-20. Il momento positivo della squadra di coach Nalin prosegue nella seconda frazione, nel BCL anche Lippi porta il suo contributo segnando punti preziosi e servendo un assist a Pierini che vale il 40-32. Arezzo reagisce ma non è abbastanza perchè Barsanti da 3 punti segna il +9 che i locali tengono fino all'intervallo lungo (47-38).

Scivolata a -10 la squadra di coach Evangelisti prova a rientrare, Rossi e Veselinovic segnano due triple che riportano sotto gli amaranto (50-47), ma Lucca è brava a non far prendere fiducia alla SBA. Il solito Simonetti dalla lunetta e 5 punti consecutivi di Burgalassi ricacciano a -10 gli aretini e viaggiano verso il massimo vantaggio di 13 lunghezze (66-53) che mantengono quasi inalterato alla terza sirena (67-55).

L’inerzia della partita è tutta dalla parte della squadra di Nalin che ancora dalla lunetta di guadagna il +14 con Lippi, a questo punto però Arezzo cambia registro soprattutto nella fase difensiva, gli amaranto non concedono più facili soluzioni di tiro agli avversari che perdono alcune certezze.

Rossi e Pelucchini segnano i canestri di un primo tentativo di rimonta, una tripla di Tempestini ricaccia a 8 punti di distanza la SBA che però è cambiata nel suo atteggiamento e nella determinazione. Due recuperi difensivi vengono tramutati in canestri e dopo un fallo tecnico a Barsanti l'Amen è a -4 (72-68). Lucca fatica tantissimo a trovare la via del canestro ma Pierini è bravo a farsi trovare pronto per un appoggio da sotto, Fornara gli risponde con una tripla (74-71), ma Barsanti subisce fallo sul tiro da 3 punti e dalla lunetta non sbaglia.

Arezzo tiene ancora in difesa e dall'altra parte Fornara è caldissimo con un canestro in penetrazione e la tripla del -3, si entra nell'ultimo giro di lancette con i padroni di casa che cominciano a vedere lo spettro di un altro arrivo in volata. L'Amen intanto perde Toia per raggiunto limite di falli, Burgalassi sbaglia il colpo del ko e Rossi fermato in maniera decisa da Barsanti va in lunetta per segnare i due punti del -1 (79-78).

Dopo il Time Out di Nalin la scelta del fallo sistematico per la SBA è obbligata, Lippi sbaglia il primo tiro e segna il secondo (80-78) permettendo all'Amen di avere il possesso decisivo con 15 secondi da giocare. A questo punto è ancora Fornara a prendersi la responsabilità del tiro decisivo e l'esterno amaranto mette a segno una tripla che gela il PalaTagliate e manda in finale i ragazzi di coach Evangelisti.

Una vittoria fotocopia di Gara 2 che vale il punto decisivo nella serie, la SBA festeggia un altro successo incredibile al fotofinish con il numeroso pubblico aretino salito a Lucca per questa sfida. Il passaggio alla Finale PlayOff è realtà per la società aretina che avrà come prossimo avversario Prato che potrà contare sul vantaggio del fattore campo nella corsa alla Serie B.

Basketball Club Lucca: Landucci, Burgalassi 11, Lenci ne, Lippi 14, Barsanti 12, Russo, Tempestini 5, Del Debbio 6, Simonetti 22, Piercecchi, Pierini 10, Rinaldi ne. All. Nalin Ass. Giuntoli

Amen: Veselenovic 12, Fornara 25, Toia 12, Cutini 6, Rossi 15, Filippeschi ne, Furini ne, Terrosi, Castelli ne, Giommetti, Pelucchini 9, Provenzal 2. All. Evangelisti Ass. Liberto