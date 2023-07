L’Amen BC Servizi ingaggia Andrea Zocca dalla Pallacanestro Vicenza

Arezzo, 27 luglio 2023 – Nuovo colpo di mercato per l’Amen BC Servizi Scuola Basket Arezzo che ha il piacere di comunicare l’ingaggio di Andrea Zocca proveniente dalla Pallacanestro Vicenza 2012, formazione di Serie B. Classe 2003, Zocca dopo aver mosso i primi passi nell’Argine 2001 di Vicenza, si è trasferito al Petrarca Padova, formazione con la quale ha disputato due finali nazionali giovanili Under 15 ed Under 16 e con cui ha concluso il suo percorso giovanile in Under 18 Eccellenza.

Il suo primo impatto con la Serie B nella stagione 2020/2021 con l’Unione Basket Padova, poi San Vendemiano e Pallacanestro Vicenza. Nello scorso campionato la sua migliore prestazione è arrivata contro la Virtus Padova dove ha realizzato 14 punti.

Le prime parole di Andrea Zocca: “Ho scelto Arezzo perchè ho parlato con il coach Marco Evangelisti che mi ha dato fin da subito una fiducia incredibile e dalle sue parole l’ho sentito molto carico e questo mi ha fatto particolarmente piacere.

Mi ha proposto anche un ruolo molto importante e quindi sarà per me un’annata di crescita incredibile. Vengo da 3 anni di Serie B, quindi un po’ di gavetta l’ho fatta, però adesso è arrivato il momento di giocare ed uscire dalla mia zona di comfort.

Sono principalmente una guardia, ma posso sia portare palla che giocare eventualmente anche da ala piccola, sono molto carico per questa nuova esperienza e non vedo l’ora di cominciare“.

Il commento di coach Evangelisti: “Zocca è un tipo di giocatore che ci serviva, è un esterno fisico e atletico, molto giovane ma ha già alle spalle alcuni campionati di Serie B, quindi ha già assaporato questa categoria.

Avrà un ruolo più importante rispetto a quello a cui era abituato, ha tanti margini di miglioramento e sarà un altro giovane che verrà a completare il percorso di crescita da noi giocando da protagonista invece che di essere un comprimario”.

La Scuola Basket Arezzo dà il benvenuto in amaranto ad Andrea Zocca che andrà ad indossare la canotta dell’Amen BC Servizi numero 3.