L'Amen BC Servizi Arezzo torna dalla lunga trasferta di Borgomanero con i due punti

Arezzo, 11 marzo 2024 – Prosegue il momento positivo dell'Amen BC Servizi che con la vittoria in trasferta a Borgomanero allunga a quattro la striscia positiva a cavallo della fine della prima fase e l'inizio della seconda.

I ragazzi di coach Evangelisti, privi del capitano Provenzal, partono subito con la spinta giusta e dopo il primo canestro segnato dalla squadra di casa con Ferrari, piazzano un 15-0 di parziale che indirizza la partita a favore della SBA con Rossi e Semprini sugli scudi.

Con il passare dei minuti Borgomanero reagisce accorciando alla prima sirena a -10 (13-23), poi nel secondo quarto la gara si fa più equilibrata perchè scendono le percentuali realizzative dell'Amen BC Servizi ed in difesa i ragazzi di coach Evangelisti non riescono ad arginare l'energia di Borgomanero che torna fino al -3 (41-44) dopo un canestro del solito Ferrari a due minuti dall'intervallo.

La SBA segna ancora 12 punti, impreziositi da un fantastico canestro di Toia da oltre metacampo sulla sirena del secondo quarto che manda le squadre negli spogliatoi con gli amaranto avanti 53-45. Il momento migliore dell'Amen BC Servizi arriva al rientro in campo quando Arezzo gioca fluidamente in attacco, Pelucchini si sblocca e segna tre triple consecutive che rilanciano la squadra di coach Evangelisti a + 15 (62-77).

Borgomanero prova a reagire ma a fine terzo quarto il punteggio premia sempre la SBA (68-81), la gara sembra incanalarsi verso finale di semplice gestione per la SBA che invece subisce il recupero della squadra di casa che era sotto di 14 punti.

Benzoni e Ferrari sono costanti nel trovare la via del canestro, poi anche Pilastrini si accende nel finale e Borgomanero rimonta fino al -4 (84-88), a questo punto prima un piazzato di Jankovic poi una tripla di Toia (4/4 per il play argentino in totale) danno la spallata definitiva a favore dell'Amen BC Servizi che chiude la partita sul 96- a 86 conquistando la seconda vittoria in altrettante uscite nella seconda fase.

Domenica prossima al Palasport Estra arriverà Gallarate, formazione che ha battuto in casa Quarrata e che è arrivata al quinto posto nella prima fase solamente per differenza canestri, sarà una sfida per capire ancora di più la crescita dell'Amen BC Servizi di coach Evangelisti in questa fase di stagione.