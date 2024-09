L’Alga Atletica Arezzo torna in pista al Meeting Città di Pietrasanta

Arezzo, 3 settembre 2024 – L’Alga Atletica Arezzo torna in pista. Il programma di gare di atletica leggera prenderà il via da sabato 7 settembre con la terza edizione del Meeting Città di Pietrasanta che, dopo la pausa estiva, vedrà ragazzi e ragazze di società di tutta la regione confrontarsi nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci in una manifestazione valida anche per l’assegnazione dei titoli toscani nelle categorie Allievi e Juniores.

Questa trasferta rappresenterà un’occasione per valutare il livello della preparazione condotta dall’Alga Atletica Arezzo e, soprattutto, permetterà ad atleti di varie età di testare il proprio stato di forma in vista delle più importanti gare autunnali tra cui spiccano i Campionati Italiani Individuali Cadetti in calendario sabato 5 e domenica 6 ottobre nella veneta Caorle.

La ripartenza delle gare va a inserirsi in un momento di particolare dinamismo per la società aretina che ha già ripreso l’attività sportiva allo stadio di atletica “Tenti” con le categorie dagli Esordienti agli Assoluti.

La prossima data fissata sul calendario è lunedì 16 settembre quando partiranno gli allenamenti per i più piccoli dei Pulcini nati nel biennio 2020-2021 a cui l’atletica verrà proposta in una dimensione ludico-motoria tra giochi, esercizi e percorsi per favorire uno sviluppo delle diverse abilità fisiche, della flessibilità, dell’equilibrio, della coordinazione, della velocità e della reattività, con ogni nuovo allievo che potrà vivere una settimana di prova gratuita dove conoscere la disciplina e muovere i primi passi in pista.

Tra le principali novità della stagione 2024-2025 rientra l’attivazione di un corso per adulti che, tenuto da istruttori laureati in scienze motorie o da tecnici Fidal, permetterà di svolgere un’attività fisica e motoria per tutte le età con un allenamento di gruppo per restare in movimento, divertirsi, mantenere o ritrovare la forma. Per ottenere informazioni più dettagliate è possibile contattare la segreteria dell’Alga Atletica Arezzo al 320/631.45.66.