La Scuola Basket Arezzo prolunga l’accordo con l’ala Gianmarco Iannicelli

Arezzo, 23 luglio 2024 – La Scuola Basket Arezzo ha il piacere di comunicare il prolungamento del contratto con l’atleta Iannicelli Gianmarco che rimane dunque in amaranto dopo l’esperienza dello scorso campionato.

Ala classe 2002, ad Arezzo Iannicelli è andato 7 volte in doppia cifra di realizzazione con la miglior prestazione nella gara casalinga contro Cecina quando ha realizzato 16 punti. Con questo innesto si chiude la campagna acquisti della Scuola Basket Arezzo in vista della prossima stagione sportiva che prenderà il via con l’inizio della preparazione previsto dopo ferragosto.

Il commento di Iannicelli: “Sono entusiasta di essere stato confermato un altro anno ad Arezzo , so che è il luogo giusto per poter lavorare sia su me stesso sia di squadra e per poter esprimere al meglio il mio gioco al servizio della squadra. Mi sono trovato molto bene l'anno passato sia con lo staff e la squadra sia con la tifoseria e la città.

Conosco molti dei nuovi innesti e sono sicuro che alzeranno ancora di più il livello della squadra sia dentro che fuori dal campo non vedo l'ora di cominciare . Dajeee!”. Le parole di Coach Fioravanti: “La conferma di Iannicelli aumenta il numero dei giocatori confermati rispetto alla scorsa stagione: Gianmarco ha sicuramente doti atletiche e fisiche importanti e credo che ancora non abbia espresso a pieno tutto il suo potenziale.

Da lui mi aspetto tanta intensità e tanta energia per tenere alto il ritmo nelle rotazioni”.