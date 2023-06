La New Sansepolcro in viaggio a Spoleto

SANSEPOLCRO

Gara due è alle porte e domani a Spoleto, inizio ore 20, la New Volley Sansepolcro dopo aver trionfato nel primo appuntamento al palasport biturgense per 3-1, si gioca le sue carte in terra umbra per la promozione in serie B maschile. La speranza è di avere per il 24 giugno, giorno dedicato alla giornata dei campioni, la New Volley – dopo i successi del Sansepolcro calcio in Eccellenza umbra, con il passaggio in serie D e la Dukes Basket in D con il relativo approdo in C – possa essere presente per le celebrazioni con la B in tasca. All’andata, sostenuta da un tifo incessante, la New Volley ha perso il primo set, per poi travolgere gli avversari che si presentavano decisi a far loro l’incontro e sperare nel match due di Spoleto. Così non è stato e la New Volley ha meritatamente conquistato i primi tre punti in palio.

La formazione allenata da Rossi e Torelli avrà l’opportunità di vincere o poter perdere anche 2-3 a Spoleto conquistando così l’accesso alla serie B. Se così non fosse, ci sarà l’ipotesi di conquistarla in gara tre a Sansepolcro sabato 10 giungo alle ore 21. "Siamo pronti e consci di giocarci una bella fetta di successo – dice il presidente della New Volley Alessandro Celli – la squadra è tirata come non mai, non ci sono defezioni anche se sarà dura strappare due set a Spoleto". La formazione base dovrebbe vedere Mattei con Masala e Santi centrali, Fossi libero e capitano, e i tre schiacciatori Celestini, Valenti e Cherubini. La compagine sarà seguita da un buon numero di tifosi.

Fabio Patti