La gioia di Indiani a Chiavari: "E' una vittoria fondamentale"

CHIAVARI

"E’ un successo che ha un peso specifico enorme. Una vittoria fondamentale che ci permette di recuperare i punti persi nelle ultime gare dove avevamo giocato bene, ma raccolto troppo poco". E’ visibilmente soddisfatto Paolo Indiani (nella foto) nel post partita di Chiavari. Il tecnico passa poi ad analizzare la prestazione dei suoi. "Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, meritando anche il doppio vantaggio, poi nella ripresa ci è mancata la forza di effettuare qualche ripartenza in più. Questo è accaduto più per merito dell’Entella che per demerito nostro. Loro hanno dimostrato di essere un’ottima compagine mettendoci costantemente sotto pressione".

L’allenatore spiega poi la scelta di Poggesi. "L’ho messo dentro perchè era più fresco degli altri non avendo ancora giocato. Sono contento che abbia dimostrato il suo valore. Come ripeto sempre: ho massima fiducia in tutta la rosa. Andrea ha avuto meno spazio anche perchè era reduce da un infortunio e doveva mettersi al pari dei compagni. Adesso sta bene". Tra le note positive la coppia Polvani-Chiosa. "Non sono stupito, si tratta di ottimi calciatori. Anche Masetti quando è entrato ha fatto molto bene" conclude Indiani.

In sala stampa si presenta anche Andrea Poggesi, al primo gol in amaranto nel giorno del debutto da professionista. "E’ una serata molto positiva per me. Da febbraio scorso non giocavo, ho avuto diversi infortuni. Sono contento di aver recuperato e di aver dato, finalmente, una mano alla squadra".