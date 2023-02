La Ginnastica Petrarca verso il debutto nella serie B di Artistica Maschile

Ginnastica

Arezzo, 8 febbraio 2023 - La Ginnastica Petrarca verso il debutto nella serie B di Ginnastica Artistica Maschile. La prima squadra aretina romperà il ghiaccio sabato 11 febbraio nella prova inaugurale del campionato nazionale al Nelson Mandela Forum di Firenze quando tornerà a confrontarsi con altre undici società da tutta la penisola in un programma completo a corpo libero, anelli, parallele, volteggio, cavallo con maniglie e sbarra. Il tecnico Jacopo Pineschi avrà il compito di scegliere gli atleti più pronti e affidabili per affrontare ogni attrezzo, facendo affidamento su un gruppo collaudato con le conferme di Pietro Badini, Mattia Boncompagni, Francesco Castellitto, Leonardo Ercolani e Tito Mariottini che già nel 2022 sono stati impegnati con buoni risultati nella serie cadetta.

Questa squadra è stata ulteriormente rinforzata dagli innesti in prestito di Christian Antonini dal Gruppo Sportivo “Vigili del Fuoco” e di Annibale De Pieri dalla Ares Ginnastica di Cinisello Balsamo. Dopo l’esordio nella vicina Firenze, il campionato di serie B proseguirà sabato 4 marzo a Ravenna e terminerà sabato 6 maggio ad Ancona, con le classifiche finali che considereranno per ogni formazione i due migliori risultati raggiunti nelle tre prove. Questi incastri permetteranno di definire le posizioni finali con le prime tre che potranno festeggiare la salita in A2, le ultime tre che retrocederanno in C e le squadre dal settimo al nono posto che disputeranno i Play Out per la salvezza.

«Ci prepariamo a vivere la nostra seconda stagione in un campionato nazionale di particolare prestigio come la serie B - commenta Simone Rossi, presidente della Ginnastica Petrarca. - La programmazione impostata dallo staff tecnico insieme alla società e il buon percorso di preparazione condotto dai nostri ragazzi sono un motivo di fiducia per consolidarci, migliorare e vivere un’ulteriore crescita rispetto alla scorsa stagione. I nostri atleti godono di un pieno sostegno: siamo sicuri che saranno capaci di ben rappresentare la Ginnastica Petrarca e, in generale, la città di Arezzo».