La favola azzurra di Amatucci prosegue "Incollati alla tv per seguire la finalissima"

di Andrea Lorentini

Castelnuovo e Subbiano vivono la vigilia più lunga. Fatta di attesa e adrenalina. Speranza e scaramanzia. Tra 24 ore, infatti, Lorenzo Amatucci, la giovane stellina del comune basso casentinese, scenderà in campo per la finale dell’europeo under 19. Conquistare l’Europa era il sogno dell’estate per il centrocampista aretino dopo un stagione da protagonista con la Primavera della Fiorentina. Partita dopo partita si è trasformato in qualcosa di sempre più concreto e adesso diventa un obiettivo che è lì a portata di mano. Lui e i suoi compagni sono chiamati a compiere l’ultimo passo verso la gloria.

A spingerli una nazione intera che si è appassionata e stretta intornoa a questi ragazzi che rappresentano il futuro del nostro calcio e che possono salvare il bilancio del pallone di casa nostra dopo le delusione della nazionale maggiore e dell’ultimo flop dell’ under 21. L’ultimo ostacolo è il Portogallo che l’Italia ha già affrontato nel girone eliminatorio rimediando una sonora sconfitta. Alzare il trofeo riscattando quell’unico passo falso in un torneo esaltante sarebbe il punto esclamativo. I genitori, i nonni, gli amici ripeteranno i riti già proposti nelle altre occasioni. Se hanno portato bene fino adesso, figurarsi se cambiare proprio in occasione della finale. C’è da scommettere che non solo a Castelnuovo e Subbiano saranno incollati davanti alla tv.

Paolo Bertini presidente viola club "Giano Viola" afferma: "Seguiremo la finale al club come abbiamo fatto anche per le altre partite. Lorenzo a Subbiano lo conosciamo un po’ tutti. Spesso torna in paese ed è occasione per stare con lui. All’interno del club poi ci sono molti ragazzi suoi coetanei con i quali è amico fin dall’infanzia". Bertini poi aggiunge. "Lorenzo ha mosso i primi passi nella scuola calcio del Subbiano e quindi fa qui è partita la sua parabola calcistica che oggi lo vede come uno dei migliori giovani talenti italiani. Lo seguiamo da sempre. Sopratutto in questi anni alla Fiorentina".

La gara sarà trasmessa domani in diretta su Raisport alle 21 e tanti aretini seguiranno sugli schermi dell’eurovisione l’atto finale. Così come il viola club di Subbiano, il "Giano Viola", tiferà per Lorenzo. Gli azzurrini di Bollini hanno compiuto una vera e propria impresa, in semifinale, battendo 3-2 la Spagna in una gara ricca di emozioni e colpi di scena. Amatucci è entrato nei minuti finali dando man forte per difendere il vantaggio che ha regalato la qualificazione.