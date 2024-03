Arezzo, 11 marzo 2024 – La Chimera Nuoto conquista cinque bronzi in Coppa Toscana. La più importante manifestazione regionale riservata agli Esordienti A nati tra il 2011 e il 2013, andata in scena a Livorno, ha visto dodici atleti della società aretina scendere in vasca e ottenere positivi piazzamenti nelle diverse specialità che sono valsi il nono posto nella classifica finale tra quarantadue squadre presenti.

Questo risultato segue di pochi giorni il sesto posto ottenuto nel Campionato Regionale a Squadre degli Esordienti B, confermando la Chimera Nuoto tra le realtà di riferimento in Toscana nell’insegnamento e nella pratica del nuoto già dai primi passi nel settore agonistico.

Le maggiori soddisfazioni sono arrivate dal gruppo femminile che ha dimostrato la propria competitività anche nella staffetta 4x50 mista con il quinto posto regionale centrato da Morgana Milagros Domenichelli, Aurora Frulli, Djulietta Rosca e Isabella Sacchetti.

Queste ragazze sono poi riuscite a emergere anche a livello individuale: Morgana Milagros Domenichelli del 2012 ha ottenuto un terzo posto nei 100 rana, un quarto posto nei 400 stile libero e un sesto posto nei 200 misti, mentre la sua coetanea Isabella Sacchetti ha archiviato la prova con un terzo posto nei 100 farfalla, un ottavo posto nei 50 dorso e un nono posto nei 50 farfalla.

Le altre medaglie di bronzo sono state festeggiate da Matilde Beoni del 2013 (terza nei 50 farfalla, quarta nei 100 farfalla e nona nei 100 stile libero), da Anna Magi del 2012 (terza nei 400 stile libero e ottava nei 200 misti e nei 100 dorso) e da Leonardo Pasquini del 2011 (terzo nei 100 dorso), poi hanno ben figurato anche Niccolò Gepponi del 2012 (quinto nei 100 stile libero), Djulietta Rosca del 2012 (sesta nei 100 dorso e nona nei 100 stile libero) e Giulia Gianquitto del 2012 (ottava nei 200 misti).

La squadra della Chimera Nuoto, accompagnata dal tecnico Mattia Esposito, è stata infine completata da Pietro Belleggia, Asia Senesi e Margherita Squarcialupi che hanno vissuto una costruttiva esperienza di confronto e di crescita.