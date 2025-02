La BC Servizi Arezzo cade sul campo della capolista Magic Oleggio

Arezzo, 20 febbraio 2025 – Nel posticipo della prima giornata di andata del PlayIn Gold di Serie B la BC Servizi Arezzo è stata sconfitta sul campo della capolista Oleggio per 80-66, con i piemontesi che allungano con questo successo a 20 la propria striscia di vittorie consecutive.

Inizio equilibrato della partita con i ragazzi di coach Fioravanti che riescono a rispondere colpo su colpo alle iniziative avversarie, anzi due liberi di Lemmi danno il 20-19 per la SBA alla fine del primo quarto.

Il secondo parziale si apre con Oleggio che alza i ritmi e con un parziale di 8-0 allunga sulla BC Servizi (27-20). Arezzo prova a reagire grazie alle iniziative di Toia, ma le percentuali realizzative del quintetto aretino scendono notevolmente complice una difesa molto determinata della squadra di casa.

Nel momento di difficoltà gli amaranto peccano anche dalla lunetta, alla fine saranno ben 15 gli errori ai liberi, sbagliando quei canestri che avrebbero tenuto più a stretto contatto le due squadre.

All'intervallo infatti Oleggio si prende un vantaggio di 11 lunghezze (39-28) che si dilata subito ad inizio terzo quarto quando la squadra di coach Catalani scappa via definitivamente.

La BC Servizi cerca di ritornare sotto ma ogni volta la capolista punisce con il tiro da fuori gli amaranto che scivolano a - 22 alla terza sirena (63-41). Con un po' di orgoglio negli ultimi dieci minuti di gioco Arezzo riesce ad accorciare segnando 25 punti in un quarto e chiudendo la partita sul punteggio di 80-66 finale, che sottolinea il valore ed i meriti della formazione di casa.

Adesso la squadra di coach Fioravanti avrà qualche ora di riposo prima di rimettersi a sudare in palestra in vista dell'esordio casalingo di questa seconda fase in programma domenica 23 febbraio alle 18 al Palasport Estra contro la Coelsanus Gazzada.

Magic: De Ros 6, Casella 5, Karem 10, Pilotti 9, Toffanin 8, Borsani 6, Suigo 8, Lonati 9, Garavaglia 5, Ceccato 4, Van Elswyk 6, Kovachev 4. All. Catalani Ass. Nalon e Cardelli

BC Servizi: Toia 15, Nica, Iannicelli 2, Dal Pos 10, Buzzone 5, Lemmi 8, Prenga 8, Vagnuzzi 5, Kader 8, Bischetti 5. All. Fioravanti Ass.Liberto