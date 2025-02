Arezzo, 24 febbraio 2025 – Il Tennis Giotto schiererà dieci squadre senior nella stagione 2025. La presentazione ufficiale di tutti gli atleti e le atlete impegnati nei diversi campionati toscani e italiani di tennis è avvenuta nel corso di una serata di festa inserita all’interno delle iniziative previste per il Trophy Tour che ha visto il circolo aretino ospitare i due trofei di Davis Cup e Billie Jean King Cup vinti dalle nazionali maschili e femminili nel 2024.

L’evento, aperto dai saluti del presidente Luca Benvenuti, ha fornito un’occasione di ritrovo in vista dell’avvio degli incontri previsto dal mese di marzo, andando a ribadire completezza, ricchezza e varietà delle attività del Tennis Giotto.

Il 2025 troverà nuovamente il proprio cuore nella doppia partecipazione alla serie A2 da parte delle due prime squadre maschili e femminili che dovranno però attendere il mese di ottobre per scendere in campo.

I riflettori della prima fase di stagione saranno così orientati soprattutto verso la formazione impegnata nel campionato nazionale maschile di B2 dove il Tennis Giotto è neopromosso e dove schiererà un gruppo che, capitanato da Giovanni Ciacci con la collaborazione di Fabio Pichi, schiererà soprattutto giovani promesse cresciute nel vivaio con Francesco Cartocci, Andrea Pecorella, Guelfo Baldovinetti, Manuel Pampaloni, Lorenzo De Vizia, Zeno Roveri, Leonardo Menchetti, Pietro Fanucci e Alessio Bulletti.

Ben sette, invece, saranno le formazioni del Tennis Giotto impegnate in serie D che uniranno la freschezza e l’entusiasmo di atleti e atlete del settore giovanile con l’esperienza dei maestri e dei soci del circolo.

In D1 militeranno due squadre, entrambe reduci dalla promozione dalla D2: la maschile guidata da Paolo Rossi farà affidamento su Giorgio Carcani, Brando Andreani, Pietro Bramanti, Matteo Biondini, Filippo Pichi, Vittorio Martinelli, Nicola Cardeti e Gianmarco Cartocci, mentre la femminile unirà le racchette di Bianca Vannelli, Paulina Danzi, Rachele Bacciarini, Carlotta Melani, Stefania Bracciali e Carlotta Bianchi.

Il Tennis Giotto sarà poi presente in D2 con una formazione maschile con capitan Luca Fardelli, Emanuele Sgrevi, Duccio Benigni, Giorgio Magi, Gioele Valenti, Daniele Brunetti, Lorenzo Milesi, Alessandro Urbini e Marco Caneschi.

Il campionato di D3, infine, vedrà ai nastri di partenza due squadre femminili (la prima con Patrizia Felicini, Alessia Duchi, Viola Cipriani, Sofia Macis e Alessia Giulicchi, e la seconda con Sofia Pierdonati, Aida Tica, Viola Magi e Valeria Urbini) e due squadre maschili (la “A” con Francesco Benci, Andrea Iodice, Davide Rosi, Luca Cacioli, Massimo Marchettini, Michele Morelli, Giovanni Cardeti, Luca Benvenuti, Fabio Pichi e Marco Rossi, e la “B” con Ernesto Borghini, Gianluca Ricci, Roberto Rossi, Iacopo Iodice, Roberto Tiezzi, Tommaso Buricchi, Samuel Traditi, Marco Sonnacchi, Carlo Burbi e Antonio Gargano).

Il Tennis Giotto ha rinnovato il proprio impegno anche nel tennis in carrozzina con l’appuntamento inaugurale della nuova stagione che è fissato già per domenica 2 marzo con la prima edizione dei campionati toscani a squadre che andranno in scena proprio sui campi del circolo di via Divisione Garibaldi.

La formazione, guidata dai maestri Giacomo Grazi ed Ester Baschirotto, potrà contare su capitan Roberto Mazzi, su Lorenzo Degl’Innocenti e su Andrea Morandi che torneranno a giocare insieme dopo l’ottima prestazione ai Campionati Italiani del 2024 quando ottennero un posto tra le migliori quattro della penisola e che scenderanno ora in campo con l’obiettivo di inseguire il titolo regionale.