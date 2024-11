Il Club Arezzo conquista la quinta vittoria consecutiva

Arezzo, 4 novembre 2024 – Vince ancora il Club Arezzo che con il 3-1 su Siena conquista la quinta vittoria consecutiva e mantiene il primato in classifica, esordio assoluto in categoria per il regista classe 2009 Tommaso De Santis al posto dell indisponibile Luatti.

Gli Aretini sono scesi in campo con De Santis al palleggio in Diagonale con Salvi Opposto, Conti e Nandesi Luca schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea libero.

Buona partenza per i nero amaranto che imprimono subito un buon ritmo, Nandesi e compagni prendono il largo e si portano sul 7-16, i padroni di casa non trovano contromisure e Conti firma il 14-25.

Secondo che procede punto a punto, i senesi trovano buone giocate con i centrali mentre dal lato aretino troppe le disattenzioni e gli errori gratuiti, Fontani chiude il set in favore dei padroni di casa per 25-20. Terza frazione senza storia, i Botoli prendono in mano il set e domano l’avversario con un parziale di 7-20 prima per poi chiudere con un muro di Scarpato il 12-25.

Nel quarto set Morelli mette dentro il classe 2008 Ciabatti al posto di Salvi, ed è proprio il giovane aretino a firmare il punto del 12-25 con un ace che consegna la vittoria da tre punti, la quinta consecutiva. Queste le parole del Coach aretino a fine gara.

“Era importante dare continuità alla classifica ed i ragazzi sono stati molto bravi a conquistare l’intera posta in palio, anche se nel secondo set non abbiamo messo in campo l’atteggiamento giusto e ci siamo complicati non poco la gara. Adesso dobbiamo preparare al meglio i prossimi due scontri diretti che disputeremo contro due corazzate del nostro girone: Cortona e Colle hanno un roster di primissimo livello e si sono rinforzate molto nel mercato estivo.

Per quanto ci riguarda stiamo dando seguito al meglio anche al progetto di crescita del settore giovanile, e l’esordio da titolare dell’alzatore De Santis (2009) è un’ulteriore tassello del nostro puzzle, come anche l’entrata molto efficace di Ciabatti (2008) nel ruolo di opposto.” Prossimo turno di riposo per il Club Arezzo che riprenderà in trasferta con Cortona Volley il 16/11.