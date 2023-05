Arezzo, 23 maggio 2023 – Gabriele Gambini e Matteo Vasarri della Chimera Nuoto in vasca a Barcellona. I due giovani aretini sono stati convocati dalla rappresentativa toscana per gareggiare alla manifestazione “Mare Nostrum Swim Cup” che, nella città catalana, ha aperto la stagione internazionale del nuoto con la presenza degli atleti delle nazionali maggiori di tutto il mondo.

Il Comitato Regionale ha valutato i risultati ottenuti ai recenti campionati toscani e nazionali e, tra i cinque maschi convocati nelle categorie Juniores e Cadetti, ben due erano espressione della Chimera Nuoto.

Classe 2004, Vasarri ha meritato la chiamata per il trofeo di Barcellona in virtù delle vittorie di tre titoli regionali e dell’argento tricolore nei 200 dorso, mentre Gambini del 2005 era riuscito a laurearsi campione regionale in ben sei specialità e aveva poi trovato consacrazione alle finali nazionali con il bronzo nei 200 stile libero.

Questi piazzamenti sono valsi un posto nella squadra toscana che ha vissuto le emozioni di misurarsi e di maturare esperienza in una delle gare internazionali più importanti della stagione, condividendo le corsie con alcuni dei migliori nuotatori del panorama iridato.

Vasarri e Gambini hanno gareggiato il primo nei 200 dorso, 200 misti e 400 misti, e il secondo nei 200 stile libero, 400 stile libero e 200 misti, riuscendo entrambi a siglare positive prestazioni cronometriche e ricevendo un premio per l’impegno quotidiano al Palazzetto del Nuoto di Arezzo insieme ai tecnici Marco Licastro, Adriano Pacifici e Mattia Esposito.

«L’impegno, il carattere e la passione permettono di vivere grandi soddisfazioni - commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, - come quelle appena provate da Gambini e Vasarri che hanno meritato due dei cinque posti previsti dalla rappresentativa toscana per la “Mare Nostrum Swim Cup” di Barcellona, andando a gareggiare in un contesto di assoluto livello insieme ai grandi campioni delle nazionali».

Il settore giovanile della Chimera Nuoto, nel frattempo, è stato impegnato a Livorno nella prima prova regionale sulle distanze lunghe, valida come qualificazione per i prossimi campionati toscani.

Tra gli Assoluti ha ben figurato Gabriele Mealli del 2007 che si è piazzato al secondo posto negli 800 stile libero poi, nella stessa specialità, sono state siglate ottime prove dalle Esordienti A dove sono arrivati il secondo posto con Emma Donati del 2012, il quarto posto con Margherita Mattioli del 2011, il sesto posto con Greta Viola Maraghini del 2011, il settimo posto con Giusi Fiorucci del 2011, l’ottavo posto con Isabella Sacchetti del 2012 e il nono posto con Giulia Gianquitto del 2012.

Gli Esordienti A della Chimera Nuoto, infine, hanno gareggiato anche nei 400 misti dove hanno centrato buoni piazzamenti con Simone Sandroni del 2010 al sesto posto, con Leonardo Pasquini del 2011 all’ottavo posto e con Matteo Capanni del 2010 al nono posto.