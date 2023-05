Falcinelli torna in bianconero

Con il ritorno di Maurizio Falcinelli (nella foto), in arrivo alla società bianconera come responsabile dell’area tecnica, salgono fortemente le quotazioni di Andrea Bricca alla guida della squadra. Con lui dovrebbe tornare anche un altro bianconero, Diego Giorni come ds dopo Montevarchi. Bricca, quindi, sale in pole position nei confronti di Ciampelli, grazie agli ottimi rapporti con Falcinelli anche se l’esonero di Bricca, nella seconda giornata del campionato della stagione 2019-2020 contro la Ducato, quando il Sansepolcro passò dal 3-0, al 3-4 finale, lascia tutti un pò perplessi. La squadra è ora tornata in serie D e con Bricca e Giorni si potrebbe chiudere il cerchio.