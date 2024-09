Dukes Basket, è vittoria nell'esordio stagionale

Arezzo, 23 settembre 2024 – La prima gara ufficiale della Dukes, impegnata nel primo turno della Coppa Toscana contro Cus Pisa, comincia con grosse difficoltà offensive. Gli ospiti girano bene la palla sul perimetro, trovando buoni tiri da tre, e dominano anche la lotta a rimbalzo, mentre dall’altra parte la Romolini Immobiliare non riesce mai a trovare la via del canestro.

I primi punti stagionali di Sansepolcro li segna Bassetti, quando sono trascorsi però già sette minuti dall’inizio della partita. Da questo momento in poi anche l’attacco della Dukes comincia a ingranare, ma il primo quarto si chiude comunque con Pisa avanti 21-10.

Nel secondo periodo la musica sembra non cambiare. Nonostante i buoni ingressi dalla panchina di Beccafichi, Torrioli e Della Mora, il vantaggio degli ospiti continua a crescere. Pisa va ancora bene a rimbalzo e tira con alte percentuali da fuori, riuscendo così a togliere a Sansepolcro anche l’attacco in transizione.

Il vantaggio di Pisa tocca anche i 17 punti, ma sul finale del primo tempo però le cose iniziano a cambiare. La Romolini Immobiliare alza il livello della difesa e questo infonde energia anche all’attacco. Sansepolcro copre bene tutto il campo e trova finalmente la velocità di cui ha bisogno. La Dukes scende sotto la doppia cifra di svantaggio proprio a ridosso dell’intervallo, al quale si arriva sul 37-28 per Pisa.

Ma ormai la Romolini Immobiliare si è sbloccata e si porta l’inerzia positiva anche nel secondo tempo. Hassan, fino a questo punto rimasto abbastanza in disparte, si accende e piazza tutti i suoi 14 punti a inizio terzo quarto, comprese quattro triple consecutive. Anche Spillantini aggredisce con più forza il ferro, mentre Ortolani e Della Mora, entrambi in doppia cifra uscendo dalla panchina, mettono a segno canestri decisivi. Il sorpasso arriva sul 42-40 e a questo punto la Dukes non si guarda più indietro.

Grazie a una fase difensiva da incorniciare, Sansepolcro concede appena 3 punti agli avversari nell’intero terzo quarto, che si chiude con le sorti della gara completamente ribaltate. Sansepolcro guida infatti 56-40. All’inizio dell’ultimo periodo Pisa prova un’ultima reazione, ma la Romolini Immobiliare non si fa trovare impreparata e risponde colpo su colpo, per poi limitarsi a gestire nei minuti finali.

Alla sirena finale il tabellone dice 66-48 per la Dukes. Una gara a due facce, per i ragazzi di coach Cristini che comunque, soprattutto attraverso una grande difesa, ottengono una vittoria convincente e meritata, oltre ovviamente al passaggio del turno.

Tabellino: Hassan 14, Della Mora 10, Ortolani 10, Spillantini 10, Torrioli 8, Santiago 7, Bassetti 4, Beccafichi 4, LLukacej, Menichetti, Sekrouf ne.