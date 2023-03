Due squadre di padel pronte per il debutto

Due squadre di padel del Tennis Giotto sono pronte a vivere il debutto in serie C. La stagione 2023 vedrà il circolo aretino impegnato per la prima volta in questo importante campionato sul doppio fronte maschile e femminile, confermando la costante crescita. Il 2022 ha rappresentato l’anno della vera consacrazione con lo sviluppo della scuola padel, il potenziamento dello staff tecnico e gli ottimi risultati in serie D. La squadra maschile farà affidamento su Giovanni Ciacci, Stefano Barba, Alessio Bulletti, Jacopo Bramanti, Alessandro Caneschi, Nicola Carini, Roberto D’Ippolito, Filippo Fratini, Osvaldo Fratini, Paolo Fratini, Giacomo Mantovani e Tommaso Ricci, mentre la squadra femminile schiererà Rachele Bacciarini, Ester Baschirotto, Alessia Duchi, Sofia Macis, Claudia Giovine, Laura La Grassa e Maria Paola Zavagli.