Due atleti aretini ai campionati del mondo Master di karate

Arezzo, 23 maggio 2025 – Due aretini ai campionati del mondo Master di karate. Roberto Paglicci e Marco Tavanti sono pronti a partire alla volta della metropoli asiatica di Taipei dove avranno la responsabilità di tenere alto il tricolore ai World Master Games, il più partecipato evento multisport nel panorama mondiale che viene organizzato ogni quattro anni e che conta oltre diecimila atleti divisi tra diverse discipline e diverse fasce d’età.

Il percorso di preparazione è stato vissuto nella palestra dell’Arezzo Karate 1979 con l’obiettivo di arrivare pronti a questo importante appuntamento iridato che sarà aperto martedì 27 e mercoledì 28 maggio con i combattimenti individuali e che proseguirà poi giovedì 29 maggio con la competizione a squadre con la nazionale italiana.

«Entrambi siamo alla prima esperienza al mondiale - commenta Paglicci, - dunque siamo particolarmente emozionati per un’avventura dove avremo l’onore e l’onere di difendere i colori azzurri.

Il percorso di preparazione in palestra e in altri tornei internazionali è stato particolarmente positivo, ma ora dovremo misurarci con avversari di tutti i continenti con la consapevolezza di avere le carte in regola per ambire a una medaglia».

Il veterano della coppia è Paglicci che, ormai da molte stagioni, è tra i principali esponenti del settore Master di karate con un palmares che già vanta la vittoria di un bronzo ai Campionati Europei del 2023, di quattro titoli italiani e di due edizioni della Coppa Italia.

Il portacolori dell’Arezzo Karate 1979, nato nel 1969, sarà impegnato a Taipei nei -75kg della categoria Master C di Kumite - Combattimento con l’obiettivo di arricchire ulteriormente il suo percorso sportivo anche con una medaglia iridata. Classe 1961, Tavanti rappresenterà invece il tricolore nei -94kg dei Master D: dopo aver praticato karate in giovane età, questo atleta ha ripreso l’attività agonistica da tre anni con l’ingresso nella rappresentativa Master del Comitato Regionale Toscano e con la partecipazione ai primi campionati italiani dove ha vissuto le emozioni di conquistare due medaglie di bronzo.

Un’affermazione internazionale è infine arrivata nell’ottobre del 2024 con il terzo posto alla Copa de España Internacional Master Karate di Madrid.

«Gli allenamenti con i tecnici specializzati dell’Arezzo Karate 1979 e il costante supporto di Paglicci - aggiunge Tavanti, - sono stati fondamentali per vivere un costante miglioramento e per partire con fiducia e determinazione alla volta di Taipei, con l’orgoglio di rappresentare l’Italia in una competizione che va ben oltre lo sport».